Быстрый сон регулирует пищевое поведение

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университета Берна (University of Bern) обнаружили, что активация нейронов гипоталамуса во время быстрого сна регулирует пищевое поведение: подавление этой активности у мышей снижает аппетит.