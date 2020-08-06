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РБК
РБК

В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек

В Бейруте в рамках расследования взрыва в местном порту, унесшем жизни более 130 человек, задержали 16 человек. Об этом заявил представитель военного суда, исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Фади Акики, передает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).В источнике
С чего всё началось
Власти Ливана взяли под стражу 16 человек в рамках расследования взрыва на складе в порту Бейрута, сообщает ливанское Национальное агентство новостей
.
Коммерсантъвчера в 16:52
Подробнее о событии
РБК

В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек

РБКвчера в 16:07
RT на русском

По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта

RT на русскомвчера в 15:27
Интерфакс

Задержаны 16 сотрудников порта Бейрута

Интерфаксвчера в 15:26
News.ru

Сотрудников порта в Бейруте арестовали по делу о взрыве

News.ruвчера в 15:14
Газета.Ru

В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 чиновников

Газета.Ruвчера в 15:08
Известия

16 сотрудников порта задержали по делу о взрыве в Бейруте

Известиявчера в 14:58
Lenta.ru

В Бейруте по делу о взрыве арестовали сотрудников порта

Lenta.ruвчера в 15:14

Удивительно плотный субнептун бросает вызов теории формирования планет

Астрономы считают, что первым этапом формирования гигантских планет является «сборка» ядра, состоящего из горных пород и льда и имеющего массу порядка 5-10 масс Земли, в то время как на следующем этапе ядро притягивает к себе массивные газовые оболочки – атмосферу планеты – масса которых может достигать сотен масс Земли.
AstroNews.ru5 августа в 03:27

KП: задержанные в Минске стали жертвами провокации украинских шпионов

Задержанные в Минске россияне могли стать жертвами провокации украинских шпионов, которые обманным путем заманили их в Белоруссию, чтобы разжечь дипломатический скандал, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах РФ.
Газета.Ru17:40
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Влияние температуры тела на сложность коронавируса оценила специалист

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости заявила, что пониженная температура тела в начале заболевания коронавирусом, вероятнее всего, может быть связана с какими-то сопутствующими заболеваниями.
Live24вчера в 11:46
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новостивчера в 08:00

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газетавчера в 06:34
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Пятое уголовное дело возбудили в отношении оперного певца Чельдиева

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, который подозревается в распространении фейков о коронавирусе, спровоцировавших массовые беспорядки.
Интерфаксвчера в 13:28
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