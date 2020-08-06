В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек

Комсомольская правда 2 19

В Бейруте в рамках расследования взрыва в местном порту, унесшем жизни более 130 человек, задержали 16 человек. Об этом заявил представитель военного суда, исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Фади Акики, передает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).