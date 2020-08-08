Число пострадавших в ходе беспорядков в Бейруте возросло до 130
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Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 130, сообщает ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о 60 пострадавших.В источнике
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