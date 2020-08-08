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Газета.Ru
Газета.Ru

Число пострадавших в ходе беспорядков в Бейруте возросло до 130

Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 130, сообщает ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о 60 пострадавших.В источнике
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RT на русском

Число пострадавших во время протестов в Бейруте достигло 130

RT на русском12:31
РБК

В Бейруте антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицией

РБК11:25
Интерфакс

На антиправительственных митингах в Ливане применили слезоточивый газ

Интерфакс10:57
Комсомольская правда

При столкновениях в Бейруте пострадали более 100 человек

Комсомольская правда11:48
Коммерсантъ

В Бейруте проходит акция протеста

Коммерсантъ10:26
РИА Новости

В Бейруте при столкновениях пострадали 109 человек

РИА Новости11:04
ТАСС

Более 100 человек пострадали в результате протестов в Бейруте

ТАСС11:46

Honda запатентовала в России потенциального конкурента Kia Rio

Как сообщает ToDay News Ufa, новое поколение автомобилей Honda City, которое в Российской Федерации могло бы составить сильную конкуренцию бюджетным автомобилям Hyundai Solaris и Kia Rio, было представлено общественности в прошлом году осенью.
ToDay News Ufa09:18
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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