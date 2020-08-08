Число пострадавших в ходе беспорядков в Бейруте возросло до 130

Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в Бейруте увеличилось до 130, сообщает ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter. Ранее сообщалось о 60 пострадавших.