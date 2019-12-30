Происшествия

ТАССТАССBek Air назвала предварительную причину кренов самолета перед падением

Самолет авиакомпании Bek Air перед падением несколько раз кренился в воздухе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Авиакомпания назвала «спутный след» причиной падения самолета в Алма-Ате

РБК06:05

Bek Air назвала след от другого самолета возможной причиной авиакатастрофы в Алматы

Коммерсантъ04:38

Bek Air назвала предварительную причину кренов самолета перед падением

ТАСС03:50

Bek Air объяснила крушение самолета в Казахстане следом от Airbus

Телеканал 360°04:09

В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Интерфакс03:59

Авиакомпания назвала причину кренов самолёта перед падением в Алма-Ате

RT на русском03:58

Компания назвала предварительную причину авиакатастрофы под Алма-Атой

Известия04:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Культура

Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты

Mockva.ru 07:34
Общество

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
РИА Новости 10:34
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня 03:27
Здоровье

Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Московский Комсомолец 01:56
Происшествия

В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
ТАСС 08:24
Политика

Лавров заявил, что ядерная сделка с Ираном под угрозой развала

По итогам переговоров Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, "ядерная сделка" с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.
Газета.Ru 10:42
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 08:54
Политика

Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине

Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
ТАСС 09:14
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом

Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Взгляд.ру 10:25
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Общество

Путин стал самой обсуждаемой персоной года во «ВКонтакте»

Общественное телевидение России 09:08
Шоу-бизнес

Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде

Московский Комсомолец 10:09
Политика

Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
RT на русском вчера в 18:36
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
RT на русском 11:35
Политика

Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Московский Комсомолец 06:42
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета 09:38
Политика

Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
RT на русском 11:25
Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Российская газета 04:34
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Политика

Патриарх Кирилл призвал верующих писать письма поддержки в Черногорию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории, чтобы выразить поддержку со стороны Русской православной церкви, об этом он сказал в субботу на братской трапезе после литургии в столичном Сретенском монастыре, следует из сообщения на сайте РПЦ, опубликованном в понедельник.
РИА Новости 10:12
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия 11:09
Происшествия

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Российская газета 03:31
Шоу-бизнес

У сына Елены Яковлевой перекосило лицо после сведения тату

Например, после последнего посещения косметолога, который обработал лазером Денису зону подбородка, у парня отекло и перекосило лицо, что считается допустимым.
Uznayvse.ru 28 декабря в 08:57
Музыка

«Стекловата» выпустила ремейк популярного клипа «Новый год»

Культуромания 11:20
Происшествия

В Омске нашли стоящий на коленях труп

Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
РИА Новости 08:15
Общество

«Яндекс» выиграл спор у Rambler по использованию слова «афиша»

20 декабря палата по патентным спорам отклонила жалобу Rambler к компании МТС, разрешив второй дальнейшей использование товарного знака «МТС Афиша».
РБК 11:09
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Экономика

«Спортмастер» купил датские магазины Sportmaster и Rezet Sneaker Store

Ltd (головная компания ритейлера "Спортмастер" со штаб-квартирой в Сингапуре) приобрела датскую Sport Nordic Holding ApS, управляющую сетями магазинов Sportmaster и Rezet Sneaker Store.
Интерфакс 03:11
ещё по теме
Главное