Происшествия
ИнтерфаксВ Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Политика
Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»
Позднее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который обещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
Космос
В Китае создали нейросеть для поиска космического мусора
Политика
В Кремле назвали непростыми переговоры с Украиной по газу
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), подозреваемый арестован», — заявили в СК.
Политика
Омбудсмен ДНР заявила, что пленные подвергались пыткам на Украине
Все лица, переданные Киевом Донецкой народной республике (ДНР) в рамках обмена пленными, подвергались пыткам.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Космос
Первый зонд с Земли долетит до другой звезды через 16 тысяч лет
«Вояджер-1» пролетит возле нее через 16 000 лет, «Пионеру-11» понадобится 18 000 лет, а «Вояджеру-2» - 20 000.
Культура
Премьера балета «Красная шапочка» пройдет в «Зарядье»
Экономика
В России посчитали число бедных
По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых культур из Китая с 6 января 2020 года в связи с продолжающимися случаями выявления в этой продукции опасных карантинных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В Калужской области сотрудник МЧС погиб, спасая утонувших рыбаков
В Куйбышевском районе Калужской области сотрудник МЧС погиб во время спасения двух рыбаков, провалившихся под лед на озере, сообщает kaluganews со ссылкой на сообщение областной администрации.
Культура
Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты
Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.
Армия и оружие
Стали известны возможности разведкомплекса ПВО «Гибка-С»
Система управляет шестью боевыми машинами отделения ПВО и существенно сокращает время выполнения боевой задачи, — сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».
Политика
В Турции заявили о сближении Анкары и Москвы из-за угрозы санкций
Угрозы санкций стали одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.