Самолёт авиакомпании BEK AIR перед падением в Алма-Ате несколько раз накренился в воздухе. Причиной этому мог стать спутный след от лайнера, который взлетел перед ним. Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции заявил директор лётной службы BEK AIR Ерик Сапаров.

Авиакомпания назвала причину кренов самолёта перед падением в Алма-Ате

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