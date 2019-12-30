Происшествия
RT на русскомАвиакомпания назвала причину кренов самолёта перед падением в Алма-Ате
Самолёт авиакомпании BEK AIR перед падением в Алма-Ате несколько раз накренился в воздухе. Причиной этому мог стать спутный след от лайнера, который взлетел перед ним. Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции заявил директор лётной службы BEK AIR Ерик Сапаров.
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