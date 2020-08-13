В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии
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В пресс-службе БелАЗа опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии: там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.В источнике
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