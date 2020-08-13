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RT на русском
RT на русском

В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии

В пресс-службе БелАЗа опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии: там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.В источнике
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Дождь

Рабочие «БелАЗа» объявили забастовку и потребовали честных выборов

Дождь05:45
RT на русском

В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии

RT на русском05:40
Lenta.ru

БелАЗ вышел на забастовку

Lenta.ru05:14
Московский Комсомолец

В «БелАЗе» отреагировали на сообщения о массовой забастовке на заводе

Московский Комсомолец05:29
РБК

На БелАЗе заявили о встрече с работниками после сообщений о забастовке

РБК05:20
Эхо Москвы

В пресс-службе крупнейшего предприятия Белоруссии, БелАЗа, утверждают, что никакой забастовки у них нет

Эхо Москвы05:31
ТАСС

«Белаз» опроверг информацию о забастовке

ТАСС05:08

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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