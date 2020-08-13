Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Собеседник
Собеседник

В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Белаз» опроверг информацию о забастовке

Руководство города Жодино (Минская область) и ОАО "Белаз" проводит встречу с представителями трудового коллектива крупнейшего предприятия Белоруссии по ситуации в стране, никакой забастовки на заводе нет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.
ТАССвчера в 06:01
Подробнее о событии
Интерфакс

Руководство «БелАЗа» подтвердило встречу с рабочими, но не забастовку

Интерфаксвчера в 07:15
Эхо Москвы

В Белоруссии проходят забастовки против итогов президентских выборов

Эхо Москвывчера в 07:07
Комсомольская правда

Руководство «БелАЗа» сообщило, что на заводе прошла встреча с работниками, а не забастовка

Комсомольская правдавчера в 05:56
РБК

На БелАЗе заявили о встрече с работниками после сообщений о забастовке

РБКвчера в 05:49
RT на русском

В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии

RT на русскомвчера в 05:40
Московский Комсомолец

В «БелАЗе» отреагировали на сообщения о массовой забастовке на заводе

Московский Комсомолецвчера в 05:29
ТАСС

«Белаз» опроверг информацию о забастовке

ТАССвчера в 06:01

Разведку у границ России вели 35 самолётов-шпионов и 11 беспилотников

Москва, 14 августа 2020, 00:35 — REGNUM На прошедшей неделе 46 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и 11 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM17:35

В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+вчера в 10:43

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
202

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
428

Дудкин: Лукашенко должен извиниться перед Россией, чтобы заручиться ее поддержкой

Военный эксперт Юрий Дудкин специально для Украина.ру рассказал о перспективах белорусских протестов, в частности: — что, по мнению эксперта, должны сделать люди, поддержавшие Лукашенко на президентских выборах; — каков реальный масштаб фальсификаций на белорусских выборах; — о реальном рейтинге Лукашенко; — судьба белорусского ОМОНа в случае "победы" оппозиции.
Украина.рувчера в 12:41
3

Х5 в I полугодии упрочила лидерство среди продовольственных ритейлеров

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", в первом полугодии 2020 года упрочила свое лидерство по выручке среди российских продуктовых ритейлеров, следует из отчетности X5 и комментариев главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.
РИА Новостивчера в 08:37
3

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ruвчера в 03:24
1,8K