В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки
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Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
«Белаз» опроверг информацию о забастовке
Руководство города Жодино (Минская область) и ОАО "Белаз" проводит встречу с представителями трудового коллектива крупнейшего предприятия Белоруссии по ситуации в стране, никакой забастовки на заводе нет. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.
ТАССвчера в 06:01
Подробнее о событии
Руководство «БелАЗа» сообщило, что на заводе прошла встреча с работниками, а не забастовка
Комсомольская правдавчера в 05:56
В «БелАЗе» отреагировали на сообщения о массовой забастовке на заводе
Московский Комсомолецвчера в 05:29