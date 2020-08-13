Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
Смотрите также
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Телеведущий Артур Цветков ввязался в конфликт с сотрудником фастфуда
Хронологию гибели подлодки «Курск» восстановили спустя 20 лет
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Российскому роботу «Маркеру» предрекли «легкую смерть в бою»
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов
Гинцбург объяснил критику российской вакцины от коронавируса
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Передвигающийся на инвалидном кресле Ефремов попал на видео
Глава избиркома подтвердил фальсификацию голосов в пользу Лукашенко
Илон Маск отреагировал на информацию о протестах в Белоруссии
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Актриса Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности
Экс-лидер «Ляпис Трубецкой» высказался о протестах в Белоруссии
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
Работники завода «Белаз» вышли на митинг
МИД выразил опасения из-за инцидентов на улицах белорусских городов
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
Послы стран ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Руководство "БелАЗ" опровергло информацию о забастовке, пояснив, что прошла встреча с рабочими предприятия, чтобы обсудить происходящие в Беларуси события.В источнике
С чего всё началось
Работники настаивают на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия, а также вывода силовиков из Жодино — города, в котором находится предприятие, сообщает
«Sputnik Беларусь».
Подробнее о событии