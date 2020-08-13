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МонаВиста
МонаВиста

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

Руководство "БелАЗ" опровергло информацию о забастовке, пояснив, что прошла встреча с рабочими предприятия, чтобы обсудить происходящие в Беларуси события.В источнике
С чего всё началось
Работники настаивают на отставке действующей власти, проведении честных выборов, освобождении политзаключённых, прекращения насилия, а также вывода силовиков из Жодино — города, в котором находится предприятие, сообщает
 «Sputnik Беларусь».
News.ru08:18
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RT на русском

Забастовка работников завода БелАЗ в Белоруссии — видео

RT на русском10:21
Интерфакс

Руководство «БелАЗа» подтвердило встречу с рабочими, но не забастовку

Интерфакс07:15
ТАСС

«Белаз» опроверг информацию о забастовке

ТАСС06:01
РИА Новости

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

РИА Новости06:43
Ёлдаш

Работники БелАЗ вышли на забастовку

Ёлдаш05:39
Lenta.ru

Скандирующие «Уходи!» работники БелАЗа попали на видео

Lenta.ru06:04
РБК

На БелАЗе заявили о встрече с работниками после сообщений о забастовке

РБК05:49

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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