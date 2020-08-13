В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки
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Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.В источнике
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