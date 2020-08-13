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В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

Лайф узнал, чего требуют протестующие сотрудники БелАЗа

Life.ru06:52
VSE42.RU

Работники БелАЗа вышли на забастовку

VSE42.RU06:22
Эхо Москвы

Сотрудники Белорусского автомобильного завода, по данным местных изданий, вышли на забастовку

Эхо Москвы06:04
Дождь

Рабочие БелАЗа объявили забастовку и скандируют «Уходи!»

Дождь06:55
Росбалт

Сотрудники БелАЗ вышли на забастовку, но пресс-служба опровергает

Росбалт06:33
ФедералПресс

Сотни работников БелАЗа вышли на забастовку

ФедералПресс05:27
Znak.com

NEXTA сообщает о забастовке на БелАЗе

Znak.com05:10

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
РБК08:26
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Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Факты12:44
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ruвчера в 05:41
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