Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаДва футбольных матча перенесены из-за коронавируса в Белоруссии

Решение о переносе двух матчей чемпионата Белоруссии по футболу приняла федерация футбола республики.
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Подробнее о событии

Доигрались? В белорусском футболе — подозрения на коронавирус

Спорт-Экспресс14:35

Матч чемпионата Беларуси перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Metaratings11:26

В Белоруссии перенесли два матча из-за подозрения на наличие коронавируса у футболистов

Sport24.ru10:14

Матч «Минск» - «Неман» перенесен из-за подозрения на коронавирус у игрока минского клуба

Советский спорт11:16

Два матча в Белоруссии перенесены из-за подозрения на коронавирус у футболистов

Матч ТВ10:38

Два матча в Белоруссии перенесены из-за подозрений игроков на коронавирус

РИА Новости11:19

Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Чемпионат10:14
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Общество

ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме

Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
8
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
1,2K
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
70
Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС 09:52
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Происшествия

В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя

В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК 15:55
11
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Политика

Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней

На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия вчера в 13:32
5,4K
Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости 12:50
428
Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
41
Общество

Собянин призвал не бояться числа выявленных больных коронавирусом

Бояться количества вновь зарегистрированных выявленных больных COVID-19 не нужно, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 11:11
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Гаджеты

MacBook Pro 13 получил сверхмощную 87-ваттную зарядку

Речь идет о Pro-модели ноутбука MacBook 13, которая, в отличие от других представителей серии, получила 87-ваттную зарядку.
Faktom вчера в 10:58
1
Общество

О похолодании в европейской части России предупредил Гидрометцентр

С 12 мая в европейской части России ожидается резкое похолодание, заявил в интервью РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Live24 02:45
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
241
Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
ТАСС 16:57
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск.
РБК 04:22
8
Политика

Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.
Форпост Северо-Запад 09:30
Общество

В Тверской области сформирован план поэтапной отмены ограничений

Как сообщает областное правительство, план отмены ограничений разработан, но решение о начале второго этапа их снятия будет принято после тщательного анализа эпидемиологической картины в регионе.
КП - Тверь 14:30
4
Общество

Брат Малышевой Алексей Шабунин заразился коронавирусом

РБК 16:57
49
Политика

На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус

Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
2
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру 09:23
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Единоборства

Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи

РИА Новости 16:16
Общество

Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные выплаты

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
430
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
7
Игры

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK вчера в 11:37
13
Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
423
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
169
Здоровье

Трое детей скончались в больнице Нью-Йорка

Информация о кончине детей появилась после конференции с журналистами губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Народные новости вчера в 06:16
9
Политика

Воронежская область готовится к «аккуратному» снятию ограничений

Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:32
44
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
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Авто

В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий

В FIA провели расследование 28 серьёзных и смертельных аварий, произошедших на разных трассах в прошлом году, и объявили об изменениях в области безопасности.
F1news.ru 13:12
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