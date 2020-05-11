Игра должна была пройти на стадионе "Трактор" в Минске 15 мая. Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.

В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков

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