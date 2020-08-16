Политика
ИА Красная ВеснаМитинг в поддержку Лукашенко в Минске уже собрал 2000 человек
Численность митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент начала составляла около 2000 человек, 16 августа сообщают СМИ республики. Отмечается, что люди продолжают прибывать к месту проведения акции.
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В Белоруссии призывают граждан на митинг солидарности с государственным курсом
Аргументы неделивчера в 12:41
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Политика
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Государство станет регулировать распределение вакцины от коронавируса
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Представители штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии заявили о готовности обсуждать с местными властями сроки ухода Александра Лукашенко с поста.
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Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
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Полиция задержала фаната «Локомотива» за флаг в поддержку Белоруссии
Болельщик «Локомотива», появившийся на домашнем стадионе команды с бело-красно-белым флагом, был задержан полицейскими.
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