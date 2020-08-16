Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМитинг в поддержку Лукашенко в Минске уже собрал 2000 человек

Численность митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент начала составляла около 2000 человек, 16 августа сообщают СМИ республики. Отмечается, что люди продолжают прибывать к месту проведения акции.
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с чего всё началось
В Минске пройдет «митинг солидарности» в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщила
 в Facebook провластная общественная организация «Белая Русь».
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Подробнее о событии

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске уже собрал 2000 человек

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