с чего всё началось

Численность митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент начала составляла около 2000 человек, 16 августа сообщают СМИ республики. Отмечается, что люди продолжают прибывать к месту проведения акции.

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске уже собрал 2000 человек

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