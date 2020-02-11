Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой. Существующая скидка только покрывает разницу таможенных пошлин, отметил он.
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Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUM00:35

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известиявчера в 16:22

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАССвчера в 11:49

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБКвчера в 14:04

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

РИА Новостивчера в 12:53

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ruвчера в 16:13

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11
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Космос

NASA попросило автопроизводителей помочь построить луноход

Дни24 вчера в 17:00
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Посол в Германии призвал пресекать попытки переписать истории ВОВ

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Взгляд.ру 02:57
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При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
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Экономика

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Интерфакс 02:54
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
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Интерфакс вчера в 23:43
Экономика

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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
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Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
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Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей

7 новостей вчера в 12:54
Экономика

Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США

Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
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