Энергетика
Российская газетаВ Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти
Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой. Существующая скидка только покрывает разницу таможенных пошлин, отметил он.
Читать в источнике
Оценить358
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:05, Ашберн
Космос
NASA попросило автопроизводителей помочь построить луноход
Политика
Посол в Германии призвал пресекать попытки переписать истории ВОВ
Россия заплатила за Победу в Великой Отечественной войне 27 миллионами жизней, поэтому следует жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Общество
Подсчитан средний заработок московских таксистов
При стандартном рабочем дне, который длится восемь часов, средний московский таксист может заработать 20-25 тысяч рублей за месяц.
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Здоровье
ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
В 2017–2018 гг. власти уже обсуждали налоговый маневр – снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Происшествия
Отец поставленного коленями на гречку мальчика оказался убийцей
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет карьеры Канделаки
Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскрыл секрет того, как на самом деле генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки добилась известности.
Происшествия
Несколько грузовых и легковых машин столкнулись в Челябинской области
Водитель иномарки, по информации ГИБДД области, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с ГАЗом и опрокинулся в кювет.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Шоу-бизнес
Наталья Штурм показала свое лицо после побоев бывшего мужа
Певица посетовала на представителей закона 53-летняя поп-исполнительница Наталья Штурм рассказала подписчикам "Инстаграма" о своем опыте абъюзивных отношений.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Армия и оружие
УВЗ: Огневая мощь «Арматы» превосходит все прочие танки
Новая пушка для танка Т-14 «Арамата» уже почти готова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей разработчика танка концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Культура
Эминем неожиданно выступил на церемонии «Оскар»
Американский репер Эминем неожиданно для публики выступил на церемонии награждения премии «Оскар», проходящей в Лос-Анджелесе.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Происшествия
В Москве поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово
Поезд насмерть сбил подростка на станции Лианозово Савеловского направления Московской железной дороги.
Общество
Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ
Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".
Здоровье
Несколько тамбовчан госпитализированы с подозрением на коронавирус
Под наблюдением медиков находятся 5 человек. Ранее уже были обследованы 17 жителей Тамбовской области со схожими симптомами.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.