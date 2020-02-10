Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой. Существующая скидка только покрывает разницу таможенных пошлин, отметил он.
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Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUM00:35

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

РИА Новостивчера в 12:53

В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ruвчера в 16:13

В Белоруссии заявили о планах покупать российскую нефть без премии к цене

РБКвчера в 14:04

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

Известиявчера в 16:22

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАССвчера в 11:49

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

RT на русскомвчера в 11:11
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Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
РБК вчера в 20:06
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Политика

Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США

США обладают ракетами, способными долететь до цели в разы быстрее, чем «обычные».
Lenta.ru вчера в 13:16
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Общество

В сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Кино

«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»

Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Forbes 09 февраля в 23:46
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Армия и оружие

В Турции рассказали о пораженных при обстреле армии Сирии целях

REGNUM 00:15
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском 09 февраля в 19:56
Политика

На выборах в парламент Ирландии победила оппозиция

На 160 мест претендовал 531 кандидат от 17 партий. Четыре политические силы впервые участвовали в выборах в парламент Ирландии.
Вести.Ru вчера в 21:32
Космос

NASA выявило ошибку в ПО космического корабля Starliner от Boeing

В связи с выявленными в программном обеспечении Starliner серьёзными недочётами в NASA настоятельно рекомендовали специалистам Boeing провести тщательные проверки процессов интеграции бортового ПО и планового тестирования.
OAnews 08 февраля в 13:02
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Технологии

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
OAnews 09 февраля в 21:01
Гаджеты

Nokia собирается возродить смартфон Nokia N9

Nokia выпустила телефон N9 ноябре 2011 года. Это первая модель, выпущенная Nokia после отказа от операционной системы Symbian.
ITZine.ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс пообещала «придушить» блогера из-за слов о ребенке

РИА Новости вчера в 21:01
Экономика

Счетная палата представила план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.
Газета.Ru 00:25
Общество

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика

США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

Проект бюджета США предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России и дополнительно 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".
РИА Новости вчера в 13:14
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» заинтересованы в Промесе

Нападающий «Аякса» Квинси Промес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс вчера в 18:19
Политика

Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ

РБК вчера в 12:53
Здоровье

В России изменили порядок назначения льготных лекарств

В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Православие и Мир вчера в 06:35
Футбол

Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Чемпионат вчера в 14:49
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