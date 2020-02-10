Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой. Существующая скидка только покрывает разницу таможенных пошлин, отметил он.

В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

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