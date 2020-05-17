Общество
РИА НовостиВ Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на ютьюбе.
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Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров
"Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер", — сказано в сообщении.
РИА Новости 13:10
Общество
Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов написал в Facebook, что на его личный номер телефона звонили с просьбой оформить пропуск в Конаково, который ввели в связи с ситуацией с коронавирусом.
РБК 15:19
Экономика
В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов
В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 01:07
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Общество
Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
Попова отметила необходимость «посмотреть на ближайшие две недели».
RT на русском 06:57
Общество
Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране.
Live24 05:28
Политика
Помпео призвал власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов в Гонконге
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в воскресенье центральные власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов на территории специального административного района КНР Гонконга.
ТАСС 16:59
Культура
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Известия 07:40
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera 06:04
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Происшествия
В Подмосковье на территории промзоны загорелись бензовозы
В городе Дзержинский в Подмосковье загорелись бензовозы и строительные контейнеры на территории промзоны.
РБК 13:17
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий.
Известия 15:17
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Газета.Ru 10:08
Общество
В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая
В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Автоспорт
Тото Вольфф: Феттель должен сам решить, чего он хочет
Спросили руководителя команды Mercedes и о его недавнем инвестиционном проекте, ведь он вложил порядка 42 млн. евро в компанию Aston Martin.
F1news.ru 05:18
Финансы
ЦБ РФ: Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках выросла до 5,51%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 привлекающих наибольших объем депозитов крупнейших российских банках составила 5,5080% годовых.
МонаВиста 15 мая в 13:24
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Футбол
Дисквалификация одноклубника Головина продлена до ноября
Дисквалификация португальского полузащитника «Монако» Желсона Мартинша, которая началась 6 февраля, продлена из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.
Чемпионат 14:40
Общество
Аксёнов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Узбекистана
Вернувшиеся вчера из Узбекистана крымчане вели себя по-свински.
Вести Крым 03:22
Путешествия
Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня
Политическая Экспертиза вчера в 12:32