Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на ютьюбе.

Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 1,2K

Общество Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов написал в Facebook, что на его личный номер телефона звонили с просьбой оформить пропуск в Конаково, который ввели в связи с ситуацией с коронавирусом. 4

Экономика В России зафиксировали рост продаж противовирусных препаратов В первом квартале 2020 года эксперты аналитической компании DSM Group на фоне пандемии зафиксировали увеличение продаж противовирусных препаратов на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 25

Здоровье Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян. 1K

Общество Российские вузы планируют провести экзамены в дистанционном формате Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что все российские вузы планируют проводить экзамены в дистанционном формате из-за распространения коронавируса по стране. 15

Политика Помпео призвал власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов в Гонконге Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в воскресенье центральные власти Китая не вмешиваться в работу американских журналистов на территории специального административного района КНР Гонконга.

Общество Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. 2

Гаджеты Способы повысить качество работы смартфона названы По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти. 53

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 949

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий. 6,3K

Автоспорт Тото Вольфф: Феттель должен сам решить, чего он хочет Спросили руководителя команды Mercedes и о его недавнем инвестиционном проекте, ведь он вложил порядка 42 млн. евро в компанию Aston Martin.

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 1,2K