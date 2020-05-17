Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF. По его данным, Вильмес приехала в одну из больниц в Брюсселе, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, касающиеся борьбы с COVID-19.

В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

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