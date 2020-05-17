Общество

Газета.RuГазета.RuВ Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF. По его данным, Вильмес приехала в одну из больниц в Брюсселе, чтобы обсудить с медперсоналом вопросы, касающиеся борьбы с COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать506

Подробнее о событии

Премьер-министр Бельгии прокомментировала «коридор позора» от медиков

Lenta.ru16:55

Премьер Бельгии отреагировала на «коридор позора» от медиков

Известия15:59

Бельгийские медики организовали «коридор позора» для премьера, приехавшей в больницу

ТАСС10:36

Бельгийский премьер заявила о необходимости диалога с медиками

News.ru15:43

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

РИА Новости13:47

Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес

Вести.Ru11:15

Премьер-министр Бельгии отреагировала на медицинский «коридор презрения»

Комсомольская правда15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Авто

В Европе стали продавать обновленный Jeep Compass

Тарантас Ньюс 15 мая в 05:14
1
Политика

Трамп заявил о значительном сокращении случаев коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп рассказал о снижении количества случаев заражения коронавирусом в стране.
Вечерняя Москва 19:58
1
Общество

В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения

Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва вчера в 06:54
166
Космос

99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря

Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский вчера в 19:15
7
Происшествия

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник, сообщается на сайте Агентства гражданской авиации страны.
РБК 14:24
20
Политика

Призыв запретить Соловьеву въезд в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с призывом запретить телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Lenta.ru 08:21
524
Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости 10:40
3
Финансы

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:20
5
Здоровье

Вакцина, поддержка, новый режим: ситуация в России

11 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
Вести.Ru 14:15
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
235
Технологии

Самосвалы-роботы используют 5G

Для проведения испытаний на территории угольного разреза "Черногорский" (УОГР Аба-канский, г. Черногорск, Хакасия) "Билайн" развернул фрагмент сети беспроводной связи стандарта 5G протяженностью 1,5 км, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов.
ComNews.ru 19:30
Политика

Оппозиция осудила новые правила выборов постфактум

Оппозиционные партии хором осудили принятые Госдумой изменения избирательного законодательства.
Независимая газета 13:27
Здоровье

В Омской области ввели ветеринарный карантин

В Омской области ввели карантин по инфекционной анемии лошадей.
Вестник 02:15
9
Культура

В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big

КМВ Новости 09:12
76
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
33
Здоровье

В Дагестане от COVID-19 умерли более 40 медиков

Известия вчера в 22:46
2,9K
Гаджеты

Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
iReactor 03:55
3
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро расстается с мужем

Керро отметила, что супруг Марк Хансен полностью поддержал ее решение. По словам эстонской ведьмы, они расстаются на теплой ноте.
StarHit.ru вчера в 07:00
1
Здоровье

Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса

Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru вчера в 04:56
17
Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева заявила, что Элджею рэп дается лучше диалога

Отечественная телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что ее супругу Элджею проще читать рэп, чем поддерживать диалог.
Актуальные Новости вчера в 01:01
6
Игры

Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store

В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Grand Theft Auto 5. За несколько минут до старта раздачи магазин перестал работать из-за наплыва желающих установить GTA V на свой ПК.
Матч ТВ 15 мая в 04:11
910
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
932
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
7K
Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

Изменения в Указ о мерах противодействия коронавируса внес сегодня, 17 мая, губернатор региона Денис Паслер.
Оренбургское региональное телевидение 08:28
31
Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
10
Технологии

Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5

Megaobzor.com 10:49
129
Общество

Россиян предупредили о необходимости соблюдать ограничения летом

Ради снижения рисков заражения коронавирусом россиянам придётся соблюдать те же правила профилактики летом, которых они придерживались весной.
Московский Комсомолец 07:02
60
Футбол

Харгривз: «Санчо поможет МЮ вернуться на вершину»

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз поделился мнением о потенциальном трансфере полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед":Джейдон должен выбрать лучший для себя вариант.
Soccer.ru 15:02
Общество

Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла сообщения в западных СМИ, что российские власти манипулируют статистикой смертности от коронавируса в стране.
Газета.Ru 05:08
422
Происшествия

В Канаде разбился самолет ВВС страны

Самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил (ВВС) Snowbirds потерпел крушение близ города Камлупс в провинции Британская Колумбия, сообщается на странице ВВС Канады в Twitter.
Газета.Ru 16:37
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное