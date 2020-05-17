Общество
РИА НовостиВ Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на ютьюбе.
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Авто
Новый Ford F-150 получит возможность обновления по воздуху
Тарантас Ньюс 08:12
Политика
Помпео рассказал о помощи России со стороны США
Трамп, напомнил Помпео, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным предложил Москве помощь в виде оборудования для тестирования коронавируса и аппаратов ИВЛ.
REGNUM 11:44
Происшествия
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
Российская газета 17:09
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 03:58
Общество
ЕГЭ по базовой математике в этом году отменили
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему было принято решение об отмене ЕГЭ по базовой математике.
ФедералПресс 06:08
Здоровье
Прокуратура подтвердила нарушения при выплатах медикам в Армавире
Сотрудники прокуратуры Армавира в ходе проверки выявили ряд нарушений при организации выплат медикам городской больницы, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Деловая газета. Юг 14:46
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.
РБК 17:00
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru 13:00
Политика
NASA представило правила освоения Луны
NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в июле поднялась выше $30
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 30 долларов впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18:10
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru 05:10
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Политика
В США предостерегли Китай от вмешательства в дела американских журналистов
Госсекретарь США Майк Помпео предостерег КНР от вмешательства в дела американских журналистов, которые осуществляют свою деятельность на территории Гонконга.
Lenta.ru 17:16
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru 17:34
Здоровье
Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса
Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
Культура
В Петербурге вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым
Граффити с Сергеем Бодровым, которое можно увидеть у Александро-Невской лавры, вновь испорчено вандалами.
Gazeta.SPb 12:58
Происшествия
Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM вчера в 12:52
Здоровье
Отоларинголог назвал самое опасное осложнение коронавируса
Врач высшей категории отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что COVID-19 может спровоцировать полиорганную недостаточность.
News.ru вчера в 04:56
Общество
В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 15:06
Экономика
Названо условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем
Венчурный инвестор Оскар Стаховяк назвал условие полного коллапса мировой экономики в ближайшем будущем в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 21:21
Авто
Названы преимущества кросс-универсала перед кроссовером
Кросс-универсал подойдет той категории автолюбителей, которой важна управляемость на скорости, и у кого нет необходимости в регулярном преодолении бездорожья.
32CARS.ru вчера в 07:28
Общество
Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции
Росприроднадзор отметил улучшение качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите за период распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в анализе, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости 17:42
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Футбол
«Барселона» отпустит Самеду в «Ювентус» в обмен на двух футболистов
В Турин отправится защитник Нелсон Самеду, а в обратном направлении последуют игрок обороны Маттиа де Шильо и хавбек Миралем Пьянич.
ProstoProSport 14:44
Космос
США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
REGNUM 09:42
Происшествия
Жителя Камчатки осудили за призывы к насилию над росгвардейцами
Два года лишения свободы условно получил житель Петропавловска-Камчатского за публичные призывы к насилию над росгвардейцами, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.
РИА Новости 18:33
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть малых ракетных кораблей «Каракурт»
Шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт") в ближайшее время должен получить Балтийский флот, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
РИА Новости 17:32