Общество
РИА НовостиВ Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на ютьюбе.
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Здоровье
В Прикамье число зараженных коронавирусом превысило 1 тысячу
Общее число зараженных коронавирусом в регионе превысило психологическую отметку в одну тысячу человек и составило 1024 заболевших.
ИА Красная Весна 15:25
Армия и оружие
В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом
Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 22:53
Музыка
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество
Школы и детские сады возобновили работу в Сахалинской области
С 18 мая во всех районах Сахалинской области работу возобновили все школы и детские сады, сообщили в министерстве образования региона.
Известия 22:30
Общество
В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения
Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
Говорит Москва вчера в 06:54
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 15 мая в 03:21
Музыка
Netflix представил клип для «Евровидения»
Культуромания 12:07
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости 14:05
Общество
В России создали вакцину от коронавируса
Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:25
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове 17:52
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 22:45
Культура
Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская
Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.
RT на русском 19:34
Общество
Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601
За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб.
РБК 00:59
Происшествия
В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19
Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru 22:43
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА 01:20
Политика
В Швейцарии впервые в истории страны грозит импичмент ее главному прокурору Михаэлю Лауберу
Слушания по вопросу об отставке прокурора Конфедерации запланированы на среду.
Эхо Москвы 23:15
Происшествия
Момент крушения истребителя F-22 в США попал на видео
Истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел крушение в американском штате Флорида, к северо-востоку от авиабазы Эглин ВВС США.
Телеканал 360° вчера в 07:16
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 19:55
Общество
Главврача больницы Армавира уволят из-за акции протеста врачей
Вице-губернатор Минькова заявила также, что губернатор региона дал поручение уволить в течение суток главного врача армавирской горбольницы, к которой относится служба неотложной помощи, если комиссия подтвердит данные о недоплатах медикам.
Бизнес-газета вчера в 09:54
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
Происшествия
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США
13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Политика
Российский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
Футбол
Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках
Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.
РИА Новости 18:41
Общество
Стало известно, какие ограничения 18 мая снимут в Подмосковье
С 18 мая в регионе возобновят работу промышленные предприятия, вновь приступят к деятельности объекты ЖКХ, возобновится коммерческое, жилищное и бюджетное строительство.
Evo-rus.com 12:06
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06