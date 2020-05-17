Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране. Видео инцидента опубликовано на ютьюбе.

Здоровье В Прикамье число зараженных коронавирусом превысило 1 тысячу Общее число зараженных коронавирусом в регионе превысило психологическую отметку в одну тысячу человек и составило 1024 заболевших. 48

Армия и оружие В Красноярский край перебросят военных для борьбы с коронавирусом Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией. 22

Музыка Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020». 6

Общество Школы и детские сады возобновили работу в Сахалинской области С 18 мая во всех районах Сахалинской области работу возобновили все школы и детские сады, сообщили в министерстве образования региона.

Общество В Минтрансе назвали дату возобновления международного авиасообщения Глава Минтранса добавил, что изначально самолёты будут летать только в страны с благоприятной эпидемиологической обстановкой. 167

Здоровье 38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 250

Происшествия Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы "Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева. 46

Общество В России создали вакцину от коронавируса Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса. 3K

Экономика Россиянам дали советы по избавлению от долгов Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени. 13

Культура Умерла театральный художник Татьяна Сельвинская Театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, почётный академик Российской академии художеств (РАХ) Татьяна Сельвинская скончалась в возрасте 92 лет.

Общество Число заболевших COVID-19 в Иркутской области выросло до 601 За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось еще у 75 человек в Иркутской области, причем заболевание диагностировали у 52 вахтовиков, сообщает региональный оперативный штаб. 38

Происшествия В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19 Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 7

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 45

Происшествия Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев «Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении. 68

Общество Главврача больницы Армавира уволят из-за акции протеста врачей Вице-губернатор Минькова заявила также, что губернатор региона дал поручение уволить в течение суток главного врача армавирской горбольницы, к которой относится служба неотложной помощи, если комиссия подтвердит данные о недоплатах медикам. 992

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,2K

Авто Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power. 6

Политика Российский юморист отказался говорить о Крыме Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV. 410

Общество В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат. 351

Футбол Дель Пьеро попал в больницу из-за камня в почках Экс-нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро попал в больницу в Лос-Анджелесе с почечной коликой.