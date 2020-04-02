Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВ Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»

По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая примет решение по поводу мест в еврокубках, а также урегулирует вопросы повышения и понижения в классе.
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Чемпионат Бельгии завершён, «Адмирал» хочет вернуться в КХЛ. Главные новости дня

Чемпионат01:33

Бельгия остановила чемпионат, УЕФА хочет доиграть сезон, Алтыбармакян в «Чикаго», Уткин разбомбил Дзюбу и Тину, «Адмирал» собирается вернуться в КХЛ и другие новости утра

Sports.ru00:00

Бельгийцы хотят остановить чемпионат

Спорт-Экспрессвчера в 07:12

Руководство высшего дивизиона Бельгии рекомендовало завершить чемпионат досрочно

Матч ТВвчера в 12:30

Совет директоров Pro League рекомендовал завершить чемпионат Бельгии

РИА Новостивчера в 08:46

Чемпионат Бельгии будет остановлен. Чемпионом могут признать «Брюгге»

Sport24.ruвчера в 08:38

Руководство высшего дивизиона Бельгии рекомендовало лиге завершить сезон-2019/20 досрочно

Metaratingsвчера в 14:44
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Происшествия

В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию

Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
РИА Новости 17:36
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Экономика

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Интерфакс 31 марта в 17:42
Общество

Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Известия 11:41
Энергетика

США обсуждают приостановку добычи нефти в Мексиканском заливе

Администрация США обсуждает возможность приостановки добычи нефтив Мексиканском заливе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
МонаВиста 17:25
Религия

Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»

Вечерняя Москва 10:05
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Общество

Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 02:38
Экономика

Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев

Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Российская газета 14:35
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса

По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.
МонаВиста 05:03
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Авто

Трамп всё-таки отменил эконормы Обамы для автопрома. Это сделает машины дешевле

Трамп обещал своим избирателям избавить американский автопром от бессмысленного, по его мнению, экологического бремени, наложенного администрацией Барака Обамы в 2012 году, и, наконец, добился своего.
Колёса.ru 12:08
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru 06:31
Экономика

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца

В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
РБК 07:17
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Общество

Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:54
Авто

В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»

В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Дни24 вчера в 03:19
Спорт

Outer Wilds стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2020

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства назвала победителей премии BAFTA Games Awards 2020.
CyberSport.ru вчера в 17:42
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

В Минпросвещения России рассказали о сроках окончания учебного года

По словам замминистра просвещения России Дмитрия Глушко, ведомство планирует завершить учебный год в установленные сроки, а также сделать так, чтобы детям не пришлось учиться летом.
Летидор 09:20
Армия и оружие

В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 19:10
Экономика

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 01 апреля в 07:32
Общество

Россия приостановит международное авиасообщение

Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, рассказал РИА Новости источник в одной из крупных российских авиакомпаний.
РИА Новости 10:33
Общество

Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции

Сотирис Цодрас сотворил в стране настоящее «коронавирусное чудо», пишет корреспондент «Коммерсанта» Андрей Плахов.
Что происходит вчера в 15:34
Общество

В Тульской области продлен режим повышенной готовности

В Тульской области продлен режим повышенной готовности.
Тульская пресса 13:25
Политика

Италию возмутила критика Минобороны РФ

Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.
News.ru 13:27
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
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