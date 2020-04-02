По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая примет решение по поводу мест в еврокубках, а также урегулирует вопросы повышения и понижения в классе.

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Общество Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

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Экономика Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

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Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

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Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Общество Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".

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Общество Россия приостановит международное авиасообщение Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, рассказал РИА Новости источник в одной из крупных российских авиакомпаний.

Политика Италию возмутила критика Минобороны РФ Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.