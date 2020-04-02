Коронавирус
Евро-футбол.руВ Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»
По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая примет решение по поводу мест в еврокубках, а также урегулирует вопросы повышения и понижения в классе.
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Руководство высшего дивизиона Бельгии рекомендовало завершить чемпионат досрочно
Матч ТВвчера в 12:30
Руководство высшего дивизиона Бельгии рекомендовало лиге завершить сезон-2019/20 досрочно
Metaratingsвчера в 14:44
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Происшествия
В Мадриде полуголый мужчина с двумя мечами напал на полицию
Мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан Национальной полицией Испании в Мадриде, сообщили в ведомстве.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Экономика
ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей
ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Общество
Нефтяники в США выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американские производители сланцевой нефти начали кампанию, целью которой является убедить Белый дом ввести новые санкции против России и Саудовской Аравии и вынудить их снизить добычу нефти.
Энергетика
США обсуждают приостановку добычи нефти в Мексиканском заливе
Администрация США обсуждает возможность приостановки добычи нефтив Мексиканском заливе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Религия
Патриарх Кирилл начал объезд столицы с иконой «Умиление»
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Приняты правила оформления больничных на карантине для пожилых людей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении порядка оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий для людей старше 65 лет, которые находятся на карантине из-за коронавируса.
Экономика
Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев
Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса
По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Авто
Трамп всё-таки отменил эконормы Обамы для автопрома. Это сделает машины дешевле
Трамп обещал своим избирателям избавить американский автопром от бессмысленного, по его мнению, экологического бремени, наложенного администрацией Барака Обамы в 2012 году, и, наконец, добился своего.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
Собянин рассказал о планах по введению пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей были планы ввести жесткий пропускной режим, но ситуация изменилась, передает РИА "Новости".
Авто
В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»
В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Спорт
Outer Wilds стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2020
Британская академия кинематографического и телевизионного искусства назвала победителей премии BAFTA Games Awards 2020.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
В Минпросвещения России рассказали о сроках окончания учебного года
По словам замминистра просвещения России Дмитрия Глушко, ведомство планирует завершить учебный год в установленные сроки, а также сделать так, чтобы детям не пришлось учиться летом.
Армия и оружие
В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19.
Общество
Россия приостановит международное авиасообщение
Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, рассказал РИА Новости источник в одной из крупных российских авиакомпаний.
Общество
Раскрыты причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции
Сотирис Цодрас сотворил в стране настоящее «коронавирусное чудо», пишет корреспондент «Коммерсанта» Андрей Плахов.
Общество
В Тульской области продлен режим повышенной готовности
В Тульской области продлен режим повышенной готовности.
Политика
Италию возмутила критика Минобороны РФ
Благодаря за конкретную помощь, нельзя не обратить внимание на ненадлежащий тон некоторых выражений, избранных представителем Минобороны РФ в оценке некоторых статей итальянских изданий, — цитирует документ ТАСС.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.