Коронавирус
Евро-футбол.руВ Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»
По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая примет решение по поводу мест в еврокубках, а также урегулирует вопросы повышения и понижения в классе.
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Общество
Власти Кубани могут продлить режим карантина
Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина, который действует в регионе с вечера 31 марта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Энергетика
Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля
В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона
1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Религия
Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома
Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.
Кино
Netflix закроет сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхелдером
По слухам, Йен Сомерхелдер уже ведет переговоры с Netflix по съемкам в других проектах.
Здоровье
Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции
Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
Общество
Мэр Москвы отложил введение пропускного режима
Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Футбол
«Бавария» может отказаться от покупки Сане летом из-за кризиса
На 24-летнего немца претендовала «Бавария», которая уже год следит за игроком, однако осуществить переход не получится из-за кризиса, вызванным пандемией коронавируса, сообщает Manchester Evening News Сане хотел бы перейти в стан мюнхенцев и уже обсудил условия личного контракта с главой клуба.
Единоборства
Макгрегор поздравил Фергюсона и приложил Хабиба за отказ от боя
Боец MMA Конор Макгрегор высказался об отмене главного события турнира UFC 249 – боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Общество
Новак предсказал снижение потребления бензина в России на 40%
На автозаправочных станциях Москвы падение потребления моторного топлива составило 20-30%, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр энергетики Алксандр Новак.
Политика
Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии
Президент предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: до конца недели они должны определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
Автоспорт
Фото: Даниил Квят подстригся налысо
Политика
Василий Голубев прокомментировал обращение Путина
Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Общество
Медики предсказали срок окончания вспышки коронавируса в России
Свой прогноз озвучил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.
Происшествия
Первого нарушителя режима самоизоляции привлекли к ответственности в Ивановской области
Как уже сообщал КстатиNеws, с сегодняшнего дня в Ивановской области действует режим всеобщей полной самоизоляции.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Религия
В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
Культура
Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.