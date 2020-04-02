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Общество Власти Кубани могут продлить режим карантина Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина, который действует в регионе с вечера 31 марта, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.

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Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Религия Греческая церковь призвала всех на Пасху молиться дома Синод Элладской православной церкви призвал всех на Пасху молиться дома, соблюдать рекомендации властей по защите общественного здоровья в период пандемии и не слушать тех, кто призывает не повиноваться во имя веры.

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Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

Футбол «Бавария» может отказаться от покупки Сане летом из-за кризиса На 24-летнего немца претендовала «Бавария», которая уже год следит за игроком, однако осуществить переход не получится из-за кризиса, вызванным пандемией коронавируса, сообщает Manchester Evening News Сане хотел бы перейти в стан мюнхенцев и уже обсудил условия личного контракта с главой клуба.

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Общество В Италии российским медикам сварили борщ В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.