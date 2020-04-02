Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВ Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»

По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая примет решение по поводу мест в еврокубках, а также урегулирует вопросы повышения и понижения в классе.
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Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
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Президент предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: до конца недели они должны определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
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Губернатор региона Василий Голубев прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.
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Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

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ТАСС 15:31
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