Коронавирус
Евро-футбол.руВ Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»
По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая примет решение по поводу мест в еврокубках, а также урегулирует вопросы повышения и понижения в классе.
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Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Происшествия
Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска
Общество
В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции
Два вида штрафов Москвичей будут штрафовать по нормам федерального КоАПа за нарушение федеральных правил, по нормам московского — за нарушение правил, введенных непосредственно мэром города, пояснил РБК автор законопроекта о штрафах для нарушителей карантина, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Фигурное катание
Евгения Медведева переехала из Канады в Японию
Поскольку Канада планирует ужесточить карантин и закрывать границы, то Медведева вместе со своими тренерами решила перебраться в Японию заранее.
Политика
Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by Такое сравнение глава государства сделал, комментируя закрытие границы между Россией и Белоруссией.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Общество
47 тыс. пропусков для транспорта выдали на Кубани
Краснодар, 2 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Около 47 тыс. пропусков для транспортных средств выдано на территории Краснодарского края за последние сутки.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Общество
Здание оптового рынка в пригороде Парижа превратят в морг
Одно из зданий крупного оптового рыночного комплекса в пригороде Парижа Ранжисе в ближайшие дни переоборудуют в морг, передает в четверг газета Parisien.
Общество
Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»
Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Общество
В России разрешат производить медицинские маски без лицензии
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
Здоровье
Озвучена ситуация с коронавирусом в Волгоградской области на 2 апреля
В Волгоградской области под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 3451 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.
Общество
«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом
Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Хоккей
Останется ли Марченко в ЦСКА? Ответ Алексея
Олимпийский чемпион, защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал, останется ли в команде. Его контракт истекает 30 апреля.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Экономика
В список системообразующих организаций РФ вошли 646 компаний
Правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики России утвердила список системообразующих организаций РФ.
Общество
Матвиенко объяснила рост продаж водки при дефиците антисептиков
Динамика объясняется нехваткой дезинфицирующих средств, из-за которой водку стали использовать вместо антисептиков.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Общество
Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов
Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу.