По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая примет решение по поводу мест в еврокубках, а также урегулирует вопросы повышения и понижения в классе.

В Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»

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