Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВ Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»

По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны. Кроме того, будет создана рабочая группа, которая примет решение по поводу мест в еврокубках, а также урегулирует вопросы повышения и понижения в классе.
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Совет директоров Pro League рекомендовал завершить чемпионат Бельгии

РИА Новости08:46

Чемпионат Бельгии будет остановлен. Чемпионом могут признать «Брюгге»

Sport24.ru08:38

Бельгийская лига: «Рекомендуем признать нынешнее турнирное положение окончательным»

Евро-футбол.ру08:47

Чемпионат Бельгии первым среди европейских не будет доигран

Metaratings07:58

Чемпионат Бельгии будет окончательно остановлен из-за коронавируса

Sports.ru07:49

Чемпионат Бельгии окончательно остановлен. «Брюгге» будет признан чемпионом

Чемпионат08:23

Бельгийцы хотят остановить чемпионат

Спорт-Экспресс07:12
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Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Происшествия

Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска

Мир новостей 07:08
Общество

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Два вида штрафов Москвичей будут штрафовать по нормам федерального КоАПа за нарушение федеральных правил, по нормам московского — за нарушение правил, введенных непосредственно мэром города, пояснил РБК автор законопроекта о штрафах для нарушителей карантина, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
РБК 07:58
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Авто

Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Общество

Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу

Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
RT на русском вчера в 11:23
Фигурное катание

Евгения Медведева переехала из Канады в Японию

Поскольку Канада планирует ужесточить карантин и закрывать границы, то Медведева вместе со своими тренерами решила перебраться в Японию заранее.
Bimru.ru 05:56
Политика

Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by Такое сравнение глава государства сделал, комментируя закрытие границы между Россией и Белоруссией.
REGNUM 06:51
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Общество

За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
Общество

47 тыс. пропусков для транспорта выдали на Кубани

Краснодар, 2 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Около 47 тыс. пропусков для транспортных средств выдано на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 06:20
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Общество

Здание оптового рынка в пригороде Парижа превратят в морг

Одно из зданий крупного оптового рыночного комплекса в пригороде Парижа Ранжисе в ближайшие дни переоборудуют в морг, передает в четверг газета Parisien.
РИА Новости 07:08
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

РБК 08:36
Общество

Сбербанк и Mail.Ru Group станут владельцами сервиса доставки «Самокат»

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group (MRG), сообщили компании.
Ведомости 08:43
Общество

В России упростили правила техосмотра автомобилей

Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Дождь вчера в 01:39
Общество

В России разрешат производить медицинские маски без лицензии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о принятом решении разрешить производство медицинских масок без получения лицензии.
RT на русском 08:42
Здоровье

Озвучена ситуация с коронавирусом в Волгоградской области на 2 апреля

В Волгоградской области под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 3451 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.
Волга-Каспий 06:26
Общество

«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом

Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Большой бизнес вчера в 17:52
Хоккей

Останется ли Марченко в ЦСКА? Ответ Алексея

Олимпийский чемпион, защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью «СЭ» рассказал, останется ли в команде. Его контракт истекает 30 апреля.
Спорт-Экспресс 04:15
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Экономика

В список системообразующих организаций РФ вошли 646 компаний

Правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики России утвердила список системообразующих организаций РФ.
Компания 04:04
Общество

Матвиенко объяснила рост продаж водки при дефиците антисептиков

Динамика объясняется нехваткой дезинфицирующих средств, из-за которой водку стали использовать вместо антисептиков.
FlashNord 08:03
Биатлон

Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
МК-Спорт вчера в 05:41
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Общество

Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов

Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу.
РБК 08:24
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