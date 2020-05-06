Недвижимость
МОЁ! Оnline БелгородВ Белгороде из-за пандемии снизились цены на аренду квартир
По данным источника, очередное исследование составили эксперты портала «Мир Квартир», которые проанализировали ценовую политику в городах страны. В частности, в Белгороде в апреле цены упали на 4,5%, а средняя стоимость съемного жилья составила 12 071 рубль.
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