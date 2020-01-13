Общество
РИА НовостиВ Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
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В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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Компания Chery развернула регистрацию на рынке России новой марки Exeed.
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Президент России Владимир Путин провел совещание в Московском Кремле по подготовке ежегодного послания Федеральному Собранию РФ.
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Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
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«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании
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Обновлённые седан и хэтчбек Skoda Rapid показали на фото
Российский Skoda Rapid уже был представлен и скоро появится в продаже в России.
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Во время беседы стороны обсудили ряд актуальных международных тем, в том числе ситуацию в Ливии и Персидском заливе.
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Акция «В метро без штанов» прошла в разных городах мира
Жители крупных городов от Берлина до Монреаля спустились в метро с оголенными ногами в рамках развлекательной акции "В подземку без штанов".
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Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.