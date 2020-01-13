Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
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Белгородского блогера могут отлучить от церкви

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