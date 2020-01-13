Общество
РИА НовостиВ Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах
Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
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Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Политика
NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing
Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.
Кино
Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг
Ещё в декабре Хиссрих подтвердила, что не собирается адаптировать сюжет игр в сериале, поскольку они сами частично стали адаптацией — ряд историй того же первого «Ведьмака» цитирует книги.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Шоу-бизнес
58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике
Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.
Общество
Российских школьников научат контролировать негативные эмоции
В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Общество
«Яндекс. Драйв» запустится в Европе
Эксперты отмечают, что информация о приходе «Яндекса» на европейский рынок появилась одновременно с информацией об уходе сервиса ShareNow, который считался самым крупным каршерингом в мире: не так давно сервис выступил с официальным сообщением, в котором рассказал, что с 29 февраля приостанавливает свою работу в Лондоне, Брюсселе и Флоренции, а также полностью покидает Северную Америку.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Общество
Медведев оценил окончание новогодних праздников строками Чехова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств.
Кино
Disney запустит новую эпоху «Звездных войн» с помощью видеоигры
Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
Здоровье
Оnline-тестирование по выявлению у детей подозрения на расстройства аутистического спектра можно пройти на сайте нижегородского минздрава
По информации ведомства, M-CHAT-R - скрининговый инструмент для оценки риска таких расстройств у детей в возрасте от 18 до 30 месяцев.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар
Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
Автоспорт
Карякин: лидер зачета мотовездеходов на «Дакаре» нарушил регламент
Лидер общего зачета в классе мотовездеходов американец Кейси Карри выступает на ралли-марафоне "Дакар" на машине с колесами неправильного диаметра, судьи обнаружили нарушение после восьмого этапа гонки, заявил гонщик российской команды SNAG Racing Сергей Карякин.
Политика
Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание по подготовке послания Федеральному собранию, с которым он выступит 15 января.
Авто
Opel планирует увеличить модельный ряд автомобилей в РФ
В России в 2020 году будет расширена модельная линейка автомобилей марки Opel.
Футбол
«Кельн» может арендовать у «Локомотива» чемпиона мира Хеведеса
Немецкий "Кельн" может арендовать у московского "Локомотива" чемпиона мира 2014 года Бенедикта Хеведеса.