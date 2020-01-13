Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.

В Белгороде пригрозили отлучить блогера от церкви за вопросы о поборах

Политика NYT опубликовала страшную хронику крушения украинского Boeing Издание утверждает, что благодаря изучению данных о перемещениях самолёта, анализу снятых очевидцами видео и фото, удалось нарисовать «самую ясную на данный момент картину семиминутного полёта» лайнера, потерпевшего крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев.

Кино Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг Ещё в декабре Хиссрих подтвердила, что не собирается адаптировать сюжет игр в сериале, поскольку они сами частично стали адаптацией — ряд историй того же первого «Ведьмака» цитирует книги.

Политика Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Шоу-бизнес 58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике Фото Екатерины Андреевой в купальнике получило более 20 тысяч «лайков». Подписчики в восторге от фигуры 58-летней звезды.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Общество «Яндекс. Драйв» запустится в Европе Эксперты отмечают, что информация о приходе «Яндекса» на европейский рынок появилась одновременно с информацией об уходе сервиса ShareNow, который считался самым крупным каршерингом в мире: не так давно сервис выступил с официальным сообщением, в котором рассказал, что с 29 февраля приостанавливает свою работу в Лондоне, Брюсселе и Флоренции, а также полностью покидает Северную Америку.

Кино Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.

Финансы Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).

Автоспорт Карякин: лидер зачета мотовездеходов на «Дакаре» нарушил регламент Лидер общего зачета в классе мотовездеходов американец Кейси Карри выступает на ралли-марафоне "Дакар" на машине с колесами неправильного диаметра, судьи обнаружили нарушение после восьмого этапа гонки, заявил гонщик российской команды SNAG Racing Сергей Карякин.