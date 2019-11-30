Происшествия
ИзвестияВ Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября. Как отмечает издание, в региональном Департаменте образования эту информацию подтвердили.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
Политика
Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане
Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
Происшествия
Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Политика
Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины
Украина теряет Донбасс, и это понимает как Киев, так и Европа с Россией. Такое мнение выразил российский писатель Захар Прилепин.
Политика
Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко
Политика
В США рассказали о самом странном советском оружии
Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
«В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Прохожие обезвредили убившего двоих на Лондонском мосту преступника полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем, сообщает The Guardian.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии.
Армия и оружие
Первая загоризонтная РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство
С сегодняшнего дня (1 декабря 2019 года, воскресенье) на боевое дежурство заступает первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) 29Б6 типа "Контейнер".
Наука
Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Происшествия
На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Политика
Володин рассказал о риске выхода ряда областей из состава Украины
Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Игры
Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade
Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Уфе»
Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания крылатой ракеты «Нептун»
Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно преодолела этап испытаний.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Наука
Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне
Сами ученые связывают такой результат с жестким отбором космонавтов в отряд.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.