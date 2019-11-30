В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября. Как отмечает издание, в региональном Департаменте образования эту информацию подтвердили.

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

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