Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября. Как отмечает издание, в региональном Департаменте образования эту информацию подтвердили.
Читать в источнике
Комментировать141

Подробнее о событии

В Белгороде передумали увольнять учителя, который подрался с учеником

Fonar.tv29 ноября в 16:52

Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

Lenta.ruвчера в 14:27

Подравшийся с учеником учитель из Белгорода останется работать в школе

РЕН ТВвчера в 13:35

Белгородского учителя не уволят за драку с учеником

Известиявчера в 16:28

Учителя из Белгорода не уволят после драки со школьником

ТАСС29 ноября в 15:25

Белгородского учителя не будут увольнять после драки с учеником

Бел.Ру29 ноября в 14:11

В Белгороде в школе произошла драка между учеником и учителем

БелПресса29 ноября в 12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика

Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане

Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
Pravda.Ru вчера в 03:01
Происшествия

Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море

Газета.Ru вчера в 23:27
Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъ 29 ноября в 20:06
Политика

В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана

Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
REGNUM вчера в 19:31
Политика

Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины

Украина теряет Донбасс, и это понимает как Киев, так и Европа с Россией. Такое мнение выразил российский писатель Захар Прилепин.
Известия вчера в 22:56
Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Политика

В США рассказали о самом странном советском оружии

Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Известия вчера в 20:42
Происшествия

В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

«В доме номер 41 на улице Панина на третьем этаже жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник.
RT на русском вчера в 16:13
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Прохожие обезвредили убившего двоих на Лондонском мосту преступника полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем, сообщает The Guardian.
Известия вчера в 18:29
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии.
Lenta.ru вчера в 18:20
Армия и оружие

Первая загоризонтная РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство

С сегодняшнего дня (1 декабря 2019 года, воскресенье) на боевое дежурство заступает первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) 29Б6 типа "Контейнер".
Военное обозрение вчера в 22:12
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов

N+1 28 ноября в 10:02
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка

РИА Новости 00:02
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт 29 ноября в 02:16
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Политика

Володин рассказал о риске выхода ряда областей из состава Украины

Национализм и притеснение национальных меньшинств может привести к выходу нескольких областей из состава Украины, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ вчера в 03:55
Игры

Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru вчера в 15:14
Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Армия и оружие

Украина провела успешные испытания крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно преодолела этап испытаний.
RuNews24.ru 29 ноября в 03:57
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM вчера в 23:15
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва вчера в 18:20
Общество

Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Чита.Ру вчера в 05:01
Наука

Ученые выяснили, кем работают самые «живучие» россияне

Сами ученые связывают такой результат с жестким отбором космонавтов в отряд.
Комсомольская правда вчера в 22:03
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском вчера в 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное