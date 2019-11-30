Происшествия
ИзвестияВ Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября. Как отмечает издание, в региональном Департаменте образования эту информацию подтвердили.
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"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
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Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
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Происшествия
СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту
Вооруженные полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем прохожие остановили злоумышленника, который убил двух человек на Лондонском мосту, сообщает издание Guardian.
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
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Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
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При крушении вертолета под Новороссийском погиб пилот
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения частного вертолета Robinson R66 и гибели пилота близ поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Происшествия
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В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
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Армия и оружие
Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине
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Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.