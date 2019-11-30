Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября. Как отмечает издание, в региональном Департаменте образования эту информацию подтвердили.
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Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

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БелПрессавчера в 12:47
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"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

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Напомним, в запланированном на 9 декабря саммите в нормандском формате примут участие главы государств Франции, Германии, России и Украины.
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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Военные историки рассказали об освобождении «Ворот Кавказа» в 1941 году

29 ноября 1941 года советские войска Южного фронта в результате контрудара освободили "Ворота Кавказа" - так в ставке Гитлера высокопарно называли Ростов-на-Дону.
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При крушении вертолета под Новороссийском погиб пилот

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения частного вертолета Robinson R66 и гибели пилота близ поселка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
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В США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
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Элтон Джон появился на театральной сцене в балетной пачке

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Гол на 93-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче с «Ахматом»

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Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
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Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

C 1 декабря вступает в силу приказ по тарифам на электроэнергию, однако введены они будут с 1 января 2020 года.
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Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

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