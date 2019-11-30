Происшествия
ИзвестияВ Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября. Как отмечает издание, в региональном Департаменте образования эту информацию подтвердили.
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Политика
Украинскую шпионку задержали в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублями. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
Технологии
Автомобили инвалидов хотят оснастить системой для управления жестами
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Кино
Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне
Фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева получила главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм», передает ТАСС.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Происшествия
После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело
После ДТП в Уярском районе Красноярского края, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
Армия и оружие
В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого
Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Общество
Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Происшествия
Спасший ребенка иркутский школьник вручил чемпионский пояс Емельяненко
Спасший в Иркутске 9-летнюю девочку от похитителя-педофила десятиклассник Вячеслав Дорошенко был приглашён в Москву на бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Спорт
Сборная России уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Происшествия
Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела
Экстрадиция подозреваемого по уголовному делу из Японии в Россию состоялась впервые, указывается в сообщении.
Шоу-бизнес
Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину Эрвин
В Instagram Дарина Эрвин регулярно выкладывает откровенные снимки и рисунки.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Авто
Lincoln создаст два электрокросовера на платформе Rivian
Минувшей весной Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: американский концерн инвестирует в стартап 500 миллионов долларов за возможность использования его платформы.
Наука
Обнаружена смертельная опасность жирной пищи
Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
Здоровье
Врач Каабак возглавит группу трансплантации в Центре здоровья детей
В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей состоялась встреча руководства центра с врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком, в настоящее время он оформляется на работу руководителем группы трансплантации в отделении урологии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Политика
Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Финансы
На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум
Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
Происшествия
В Гааге задержали подозреваемого в нападении с ножом
Преступление было совершено накануне. В результате нападения пострадали трое подростков.