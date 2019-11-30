Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября. Как отмечает издание, в региональном Департаменте образования эту информацию подтвердили.
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Белгородского учителя не уволят за драку с учеником

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Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

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Бел.Рувчера в 14:11

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Учителя из Белгорода не уволят после драки со школьником

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Подравшийся с учеником учитель из Белгорода останется работать в школе

РЕН ТВ13:35

В Белгороде в школе произошла драка между учеником и учителем

БелПрессавчера в 12:47
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Украинскую шпионку задержали в Севастополе

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Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

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В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублями. Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
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"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне

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Коммерсантъ 16:55
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
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После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело

После ДТП в Уярском районе Красноярского края, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.
РБК 01:34
Армия и оружие

В ДНР заявили, что офицер ВСУ убил своего подчинённого

Как указывает агентство, после этих слов между командиром роты и военнослужащим завязался конфликт, в ходе которого офицер ВСУ применил оружие и убил своего подчинённого, а после заявил, что военнослужащий погиб в результате обстрела.
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Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
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Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
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Политика

Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия

Спасший ребенка иркутский школьник вручил чемпионский пояс Емельяненко

Спасший в Иркутске 9-летнюю девочку от похитителя-педофила десятиклассник Вячеслав Дорошенко был приглашён в Москву на бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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Спорт

Сборная России уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
РИА Новости 15:50
Происшествия

В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек

РИА Новости 15:51
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В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости 19:09
Здоровье

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
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Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
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Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела

Экстрадиция подозреваемого по уголовному делу из Японии в Россию состоялась впервые, указывается в сообщении.
РБК вчера в 08:04
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Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину Эрвин

В Instagram Дарина Эрвин регулярно выкладывает откровенные снимки и рисунки.
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Путин пообещал навести порядок на телевидении

По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Pravda.Ru 02:22
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Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Газета.Ru 10:22
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Lincoln создаст два электрокросовера на платформе Rivian

Минувшей весной Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: американский концерн инвестирует в стартап 500 миллионов долларов за возможность использования его платформы.
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Обнаружена смертельная опасность жирной пищи

Ученые в рамках исследования сумели обнаружить смертельную опасность жирной пищи.
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Врач Каабак возглавит группу трансплантации в Центре здоровья детей

В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей состоялась встреча руководства центра с врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком, в настоящее время он оформляется на работу руководителем группы трансплантации в отделении урологии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 28 ноября в 04:28
Политика

Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
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В Гааге задержали подозреваемого в нападении с ножом

Преступление было совершено накануне. В результате нападения пострадали трое подростков.
Говорит Москва 12:21
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