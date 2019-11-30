Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября. Как отмечает издание, в региональном Департаменте образования эту информацию подтвердили.
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Белгородского учителя не уволят за драку с учеником

Известия16:28

Подравшегося с учеником российского учителя оставят в школе

Lenta.ru14:27

В Белгороде в школе произошла драка между учеником и учителем

БелПрессавчера в 12:47

В Белгороде передумали увольнять учителя, который подрался с учеником

Fonar.tvвчера в 16:52

Учителя из Белгорода не уволят после драки со школьником

ТАССвчера в 15:25

Белгородского учителя не будут увольнять после драки с учеником

Бел.Рувчера в 14:11

Подравшийся с учеником учитель из Белгорода останется работать в школе

РЕН ТВ13:35
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Футбол

Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.
Взгляд.ру 13:38
Спорт

Сборная России уступила Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в дополнительное время уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Парагвае.
РИА Новости 15:50
Армия и оружие

Корабли ВМФ станут регулярно ходить в кругосветные походы

Регулярные кругосветные походы станут выполнять корабли Военно-морского флота России. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
News.ru 11:42
Происшествия

Останки пропавшей пожилой женщины найдены в Ленинградской области

Жительница Ленинградской области обнаружила останки своей 81-летней пропавшей бабушки. Она находилась в розыске с октября.
Российская газета 19:54
Общество

Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля

Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru вчера в 11:00
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 14:01
Игры

Два девкита PlayStation 5

Cyber.sports.ru 14:25
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве

Российская газета 01:23
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском

Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.
ТАСС 03:22
Футбол

«Фиорентина» уступила «Лечче», потерпев третье поражение подряд

«Фиорентина» потерпела поражение от «Лечче» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
Sport24.ru 16:49
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Кино

Сегодня в прокат выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Сегодня в России при информационной поддержке Авторадио стартует байопик о легендарном вратаре московского «Динамо» и сборной России, которого до сих пор считают лучшим голкипером в истории футбола.
Авторадио 28 ноября в 01:28
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.
РИА Новости 08:52
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета 04:00
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru 18:20
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru 18:40
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews вчера в 10:09
Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

Lenta.ru вчера в 06:29
Экономика

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Известия 27 ноября в 16:01
Общество

Любителей «губ дьявола» напугали шрамами и рубцами

Новая форма получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола»: после точечного введения инъекций с филлером их контур приобретает шесть «углов» и становится похожим на осьминога.
Lenta.ru 06:51
Армия и оружие

Турецкие военные погибли при взрыве на границе Сирии с Турцией

Московский Комсомолец 18:10
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой

Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва 18:20
Политика

Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах

Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
РИА Новости 19:44
Единоборства

Александр Беспутин победил Раджаба Бутаева и стал чемпионом мира

Allboxing.ru 18:47
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru вчера в 05:26
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