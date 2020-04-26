Коронавирус
Обозреватель ВрнВ Белгороде умер заразившийся коронавирусом врач-онколог
В городской больнице № 2 в Белгороде скончался врач-онколог, у которого диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией.
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Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года
Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года.
REGNUM 10:22
Музыка
Noize MC выпустил клип в память об аварии на Чернобыльской АЭС
Хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип, посвященный ликвидаторам и жертвам чернобыльской катастрофы на АЭС.
Газета.Ru 12:55
Общество
PepsiCo приостанавливает сотрудничество с Региной Тодоренко
Бывшая ведущая проекта «Орел и решка» попала в громкий скандал. В недавнем интервью теледива высказалась о домашнем насилии.
RuNews24.ru 11:27
Шоу-бизнес
Любовь Успенская раскритиковала считающих чужие деньги россиян
Певица Любовь Успенская раскритиковала россиян, которые на фоне пандемии коронавирусной инфекции считают чужие деньги.
РИА Новости 17:09
Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт 24 апреля в 18:23
Общество
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Футбол
Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным
После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.
Спорт-Экспресс 16:56
Футбол
«В Питере началась паника. Все думали, что мы разбились». Дикое трехдневное путешествие «Зенита» с Дальнего Востока в 1994 году
В сезоне-1994 «Зенит» занял 13-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков в 42 матчах.
Спорт-Экспресс 16:45
Общество
Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией
Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введённые в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 17:20
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
Известия 24 апреля в 08:50
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 24 апреля в 12:49
Общество
В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом
В Нидерландах обнаружили коронавирус у норок на двух фермах. Как пишет DutchNews.nl, зверьки страдают от расстройства пищеварения и дыхания.
Росбалт 14:31
Общество
Сотрудники Коммунарки обещают уволиться из-за плохих условий труда
Проблематичными являются и условия защиты: из-за нехватки новых костюмов, медперсоналу приходится пользоваться старыми, поношенными кем-то комплектами.
OAnews 10:38
Общество
В Италии могут закрыть границы для туристов до конца года
Италия не планирует открывать границы для иностранных туристов до конца года, рассказал в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
Москва 24 02:22
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Происшествия
В Алексине силовики провели «антивирусный» рейд
Вчера в Алексинском районе сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и иных подразделений отдела МВД России «Алексинский» с привлечением представителей МЧС и Росгвардии проверили соблюдение требований Указа губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года.
Тульские Известия 03:26
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Политика
Откуда появились слухи о смерти Ким Чен Ына
Экспресс газета 17:37
Происшествия
Выздоровел ещё один пациент с коронавирусом в Новосибирской области
Всего в регионе выздоровели 24 пациента, четыре человека скончались.
Вести Новосибирск 23 апреля в 21:00
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 12:39
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
RT на русском вчера в 11:58
Наука
Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу
Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:05
Происшествия
В Якутии произошла утечка персональных данных граждан с коронавирусом
В Алданском районе Якутии произошла утечка персональных данных граждан, зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 10:54