В городской больнице № 2 в Белгороде скончался врач-онколог, у которого диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией.

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 610

Общество Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время «Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 668

Общество Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года. 572

Общество PepsiCo приостанавливает сотрудничество с Региной Тодоренко Бывшая ведущая проекта «Орел и решка» попала в громкий скандал. В недавнем интервью теледива высказалась о домашнем насилии. 5

Единоборства Майк Тайсон возвращается на ринг На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun. 2

Футбол В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия. 1

Футбол Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.

Общество Ряд стран смягчают ограничения, связанные с пандемией Ряд стран с понедельника ослабляют ограничительные меры, введённые в связи с распространением нового коронавируса.

Футбол Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.

Общество В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом В Нидерландах обнаружили коронавирус у норок на двух фермах. Как пишет DutchNews.nl, зверьки страдают от расстройства пищеварения и дыхания. 20

Общество В Италии могут закрыть границы для туристов до конца года Италия не планирует открывать границы для иностранных туристов до конца года, рассказал в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини. 287

Происшествия В Алексине силовики провели «антивирусный» рейд Вчера в Алексинском районе сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и иных подразделений отдела МВД России «Алексинский» с привлечением представителей МЧС и Росгвардии проверили соблюдение требований Указа губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года. 5