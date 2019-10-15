Происшествия
Бел.РуВ штабе Навального в Белгороде проходит обыск
Обыски в рамках дела об отмывании денег проходят и в Белгороде. По данным Telegram-канала «Белгород №1», правоохранители пришли не только в штаб Навального в Белгороде, но и к одному из бывших волонтёров оппозиционера.
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«Изъяли телефон и компьютер»: экс-активистка фонда Навального рассказала, что искали следователи
Екатеринбург Онлайн03:17
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От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно.
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Lenta.ru 03:58
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Коммерсантъ 04:05
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Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
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ГТРК Дагестан вчера в 12:52
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Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
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Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
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