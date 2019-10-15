Происшествия

Бел.РуБел.РуВ штабе Навального в Белгороде проходит обыск

Обыски в рамках дела об отмывании денег проходят и в Белгороде. По данным Telegram-канала «Белгород №1», правоохранители пришли не только в штаб Навального в Белгороде, но и к одному из бывших волонтёров оппозиционера.
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
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