Обыски в рамках дела об отмывании денег проходят и в Белгороде. По данным Telegram-канала «Белгород №1», правоохранители пришли не только в штаб Навального в Белгороде, но и к одному из бывших волонтёров оппозиционера.

В штабе Навального в Белгороде проходит обыск

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