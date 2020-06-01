Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.

В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана

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