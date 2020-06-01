Происшествия
REGNUMВ Белгороде подсчитывают ущерб от урагана
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Армия и оружие
США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России
США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 07:55
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля
Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.
RT на русском 08:43
Политика
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика
Спикер Верховной Рады выступил за пересмотр закона об украинизации
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил за пересмотр закона «Об особенностях функционирования украинского языка как государственного», также известного как закона об украинизации.
Lenta.ru 08:47
Происшествия
В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста
Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек
Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере минимального размера оплаты труда для домохозяек, говорится в отзыве к документу в базе данных Госдумы.
РИА Новости 06:06
Общество
За отказ от вакцинации могут начать штрафовать
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает штрафовать граждан за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Би-порт 30 мая в 07:55
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
Политика
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам.
Газета.Ru 07:00
Игры
Sony рассказала о цене PlayStation 5
4 июня в 23:00 мск состоится презентация, посвященная PlayStation 5. Ранее источники изданий Bloomberg и VentureBeat заявили, что в этот день компания представит консоль нового поколения либо стартовые игры для PS5.
Lenta.ru 08:44
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:58
Общество
Резкое потепление ожидается в Москве через неделю
Температура воздуха в Москве может достигнуть настоящих летних значений — от 20 до 25 градусов тепла.
Вечерняя Москва вчера в 01:15
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Общество
Минфин согласился засекретить закупки силовых ведомств и «Роскосмоса»
«Роскосмос» предлагал засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями.
РБК 08:17
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:07
Авто
Volkswagen представил новый купе-кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Nivus, созданный на базе модели Polo седьмого поколения.
Автостат 29 мая в 08:37
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 07:05
Общество
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» обнаружила факты хищения
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова выявила хищение около 129 млн рублей при реализации проекта «Платформа», сообщила адвокат Ирина Поверинова.
Известия 07:41
Общество
В онлайн-приложении Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка столкнулись со сбоем в онлайн–приложении.
Компания 04:16
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 03:31