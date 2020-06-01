В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону. Отмечается, что после сноса крыш обломки летят в воздухе.

Происшествия В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района. 1,4K

Политика Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.

Политика В МИД России выразили демарш послу Чехии Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога. 2

Технологии На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5 Одной из ключевых особенностей новых платформ станет использование быстрых SSD накопителей, которые, по словам производителей и многих разработчиков, избавят игроков от загрузочных экранов в играх и позволят реализовать возможности, недоступные на текущем поколении. 2

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 2,6K

Общество Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину. 406

Общество РФПИ: Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса РФ может начать экспортировать препараты против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) после удовлетворения внутренних потребностей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 155

Космос Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). 2K

Гаджеты Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара.

Шоу-бизнес Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.

Технологии Глава Take-Two Interactive раскритиковал запуск Google Stadia Нью-Йорк, США, 1 июня 2020, 16:21 — REGNUM Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник заявил, что Google переоценила свою технологию, когда анонсировала сервис Stadia. 1

Общество Умер продюсер телешоу «Поле чудес» Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович. 10

Политика Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. 2

Хоккей «Торпедо» подтвердило переход экс-защитника «Оттавы» Уайдмана Защитник Крис Уайдман продолжит карьеру в КХЛ. «Торпедо» подтвердило договоренность с хоккеистом о подписании контракта.

Общество Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет. 532