Происшествия
Газета.RuВ Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону. Отмечается, что после сноса крыш обломки летят в воздухе.
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Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета вчера в 10:00
Политика
Путин подписал указ о проведении голосования по Конституции 1 июля
Москва, 1 июня 2020, 18:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по поправкам к Конституции России 1 июля.
REGNUM 11:47
Религия
Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня
Известия 11:28
Политика
В МИД России выразили демарш послу Чехии
Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
RT на русском 09:11
Общество
Италия с 15 июня открывает границы для российских туристов
Туристы из нашей страны смогут посещать Италию уже с 15 июня 2020 года.
Ридус 07:13
Шоу-бизнес
Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
Технологии
На РС уже есть более быстрый SSD, чем в PS5
Одной из ключевых особенностей новых платформ станет использование быстрых SSD накопителей, которые, по словам производителей и многих разработчиков, избавят игроков от загрузочных экранов в играх и позволят реализовать возможности, недоступные на текущем поколении.
Srnsk 08:24
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ 09:23
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Общество
В Крыму смягчили правила заезда в отели для туристов при пандемии
В Крыму смягчили одно из новых требований к туристам при заезде в объекты размещения региона во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:03
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс 30 мая в 03:16
Общество
РФПИ: Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса
РФ может начать экспортировать препараты против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) после удовлетворения внутренних потребностей, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
News.ru 03:58
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Гаджеты
Смартфон Vivo X50 Pro получил выделенный ЦАП
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X50 Pro, которая оценена в 603 доллара.
Megaobzor.com 11:06
Политика
Назван новый главный следователь МВД России
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес
Леди Гага разочаровала фанатов лишним весом
Фанатов поразил внешний вид звезды: она набрала явно не один лишний килограмм. Видимо, режим самоизоляции дал о себе знать.
Пятый канал 12:22
Технологии
Глава Take-Two Interactive раскритиковал запуск Google Stadia
Нью-Йорк, США, 1 июня 2020, 16:21 — REGNUM Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник заявил, что Google переоценила свою технологию, когда анонсировала сервис Stadia.
REGNUM 09:21
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Происшествия
На трассе под Саратовом такси врезалось в столб. Пассажирка погибла
Таксист компании "Убер" потерял управление "Датсуном" и протаранил столб. Удар пришелся на место, где сидела пассажирка.
Взгляд-инфо 08:24
Политика
Россия ответила на обвинения в причастности к беспорядкам в США
Россия не имеет отношения к проходящим в США беспорядкам.
Lenta.ru 04:55
Происшествия
В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
Политика
Зеленский призвал не втягивать Украину в президентскую кампанию в США
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня в интервью британской газете The Telegraph, которое прошло по Skype, призвал не втягивать Киев в американскую президентскую кампанию, а также опроверг свою причастность к появлению записи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Известия 07:33
Хоккей
«Торпедо» подтвердило переход экс-защитника «Оттавы» Уайдмана
Защитник Крис Уайдман продолжит карьеру в КХЛ. «Торпедо» подтвердило договоренность с хоккеистом о подписании контракта.
Sports.ru 12:35
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Общество
ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания
В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03