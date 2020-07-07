Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Белграде из-за коронавируса введут комендантский час

Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. Это связано с ухудшением эпидобстановки в столице.
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Президент Сербии объявил о введении комендантского часа из-за COVID-19

РБК15:24

В Белграде введут комендантский час из-за эпидемии коронавируса

ТАСС12:54

Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа

RT на русском12:25

В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19

РИА Новости12:42

Вучич ввел комендантский час в Белграде

Известия12:32

Белград вводит комендантский час

Газета.Ru12:27

В столице Сербии вводится комендантский час из-за коронавируса

Вести.Ru12:48
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Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
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Армия и оружие

Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке

Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
ТАСС 19:39
Политика

Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
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Происшествия

Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову

Российская газета вчера в 12:41
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Общество

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
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Политика

Berliner Zeitung: Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить

Немецкие журналисты обратили внимание на то, что многие мировые СМИ в своих материалах на эту тему игнорировали некоторые части текста Путина, которые были не очень удобны в контексте трактовки на Западе событий, предшествовавших началу Второй мировой войны.
ПолитРоссия 10:49
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
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Киберспорт

Новая игра Werewolf: The Apocalypse – Earthblood выйдет в феврале

Goroday.ru 16:46
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«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

РИА Новости 17:53
Общество

Выплаты и документы, которые продлили из-за коронавируса. Список

В этом году из-за пандемии коронавируса автоматически продлевается действие некоторых выплат и госуслуг.
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Десятка самых ожидаемых игр, которые выйдут до конца 2020 года

Этот год уже получился довольно ярким для игровой индустрии.
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Samsung начала производство портативных стерилизаторов для смартфонов

Сеул, 8 июля 2020, 05:59 — REGNUM Компания Samsung Electronics на фоне пандемии коронавируса начала производство портативных ультрафиолетовых стерилизаторов для смартфонов и других малогабаритных электронных устройств.
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Общество

Специалист назвала вид шоколада, который позволит укрепить иммунитет

Зародина отметила, что самым полезным в этом случае будет горький шоколад.
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Общество

ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху

Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
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Политика

Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян

Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
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Рыболовное судно затонуло в Приморье

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Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
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На создание рабочих мест Вологодская область получит 52 млн рублей

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В Республике Алтай скончались еще два пациента с коронавирусом

Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у семи человек, прибывших на работу в Турочакский район, у трех жителей Майминского района и у 18-летней жительницы Горно-Алтайска.
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Происшествия

В Японии из-за ливней погибли 57 человек

Пятьдесят семь человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных обрушившимися на юго-запад Японии затяжными ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
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Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

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Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Компания Mazda рассекретила 231-сильную полноприводную Mazda 3

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Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке

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Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, министр информации и обороны Сербии, премьер-министр Сербии с 27 апреля 2014 года по 31 мая 2017 года. Президент Сербии с 1 июня 2017 года.
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