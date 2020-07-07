Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. Это связано с ухудшением эпидобстановки в столице.

Армия и оружие Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.

Политика Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 17

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 911

Общество Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. 99

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека. 356

Политика Berliner Zeitung: Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить Немецкие журналисты обратили внимание на то, что многие мировые СМИ в своих материалах на эту тему игнорировали некоторые части текста Путина, которые были не очень удобны в контексте трактовки на Западе событий, предшествовавших началу Второй мировой войны.

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 83

Общество Выплаты и документы, которые продлили из-за коронавируса. Список В этом году из-за пандемии коронавируса автоматически продлевается действие некоторых выплат и госуслуг.

Гаджеты Samsung начала производство портативных стерилизаторов для смартфонов Сеул, 8 июля 2020, 05:59 — REGNUM Компания Samsung Electronics на фоне пандемии коронавируса начала производство портативных ультрафиолетовых стерилизаторов для смартфонов и других малогабаритных электронных устройств.

Общество ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци. 8

Политика Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений. 90

Гаджеты Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2. 10

Спорт Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".

Происшествия В Республике Алтай скончались еще два пациента с коронавирусом Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у семи человек, прибывших на работу в Турочакский район, у трех жителей Майминского района и у 18-летней жительницы Горно-Алтайска. 71