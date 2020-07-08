Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВо время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов. Люди вышли на улицу после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
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Премьер Сербии отреагировала на беспорядки у парламента в Белграде

Газета.Ru03:24

В результате протестов в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

ТАСС02:17

В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер

RT на русскомвчера в 21:38

Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента из-за мер против COVID

РИА Новости01:39

Жители Белграда вышли на протест против ограничений из-за COVID-19

РБКвчера в 23:33

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

Коммерсантъвчера в 22:57

В Белграде во время протестов пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов

Известия03:08
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Шоу-бизнес

Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме

RuNews24.ru 02:17
Общество

На Лубянке задержали более 15 участников пикетов в поддержку Сафронова

Медиазона вчера в 11:26
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Происшествия

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
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Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Происшествия

В Липецкой области от коронавируса умер 66-летний мужчина

В Липецкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 66-летний местный житель.
Обозреватель Врн 03:44
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
512
Общество

В Крыму выявлено 15 новых случаев коронавируса

Всего в Республике Крым зарегистрировано 804 случая коронавируса, выздоровели – 596 человек, 31 умер.
Вести.Севастополь 03:04
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Технологии

Bosch eBike Design Vision — электрический велосипед самого ближайшего будущего. Это концепт, но созданный на основе серийных компонентов

Не исключено, что компания, кроме прочего, рассчитывает на то, что кто-то из производителей решит выпустить что-то подобное и обратится к Bosch за комплектующими.
iXBT.com 03:53
Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Футбол

«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат вчера в 05:48
2
Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
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Политика

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
64
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Экономика

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Рост номинальной заработной платы на 5,6% фактически компенсировал увеличение тарифов на связь, отмечает Сергей Половников, но уже во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%.
Коммерсантъ вчера в 18:45
61
Футбол

Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на результат матча против "Ювентуса".
Pravda.Ru 02:31
Общество

Число заболевших коронавирусом рязанцев превысило 5 500

В Рязанской области за последние сутки зафиксировано 38 новых случаев кооронавируса, общее число заболевших в регионе за все время пандемии составило 5 507.
YA62.ru 03:20
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
7
Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
195
Общество

В Севастополе в День семьи вручили медали «За любовь и верность»

Виктория встретила Николая в санатории, где проходила лечение после того, как врачи поставили ей диагноз опухоль печени и предположили, что она проживёт ещё максимум пять лет.
Вести.Севастополь 02:43
2
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
953
Общество

В Мурманской области выявили 163 новых случая заболевания CoViD-19

За минувшие сутки в Мурманской области заразились коронавирусом 163 жителя.
Kursk.com 03:43
420
Общество

Суд перенес дату вынесения решения по делу о «скифском золоте»

Дата вынесения решения по делу о "скифском золоте" перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

Ирина Шейк похвасталась упругими ягодицами на новом фото

7 июля модель опубликовала новый снимок в своем Инстаграме.
Woman.ru вчера в 13:46
Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
1,1K
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Здоровье

В Свердловской области нашли ещё 263 носителя коронавируса

Екатеринбург, 8 июля 2020, 10:43 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус ещё у 263 жителей Свердловской области.
REGNUM 03:43
1,3K
Политика

Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал сведения чешским спецслужбам.
РИА Новости 02:45
Авто

У Lada Vesta появятся 14 специальных версий

Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
Лезги газет 01:20
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Технологии

Эксперты назвали самые легкие пароли для взлома

Эксперты, работающие в сфере информационной безопасности, рассказали в интервью агентству "РИА Новости", какие пароли проще всего взломать злоумышленникам.
Деловое.ТВ 01:50
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Как работают Яндекс.Новости?
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