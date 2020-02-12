Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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Поставки топлива на российские АЗС в Белоруссии ограничены

OilCapital.ru09:06

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

РБК07:38

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ТАСС09:58

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Известия06:04

На АЗС российских компаний в Белоруссии образовался дефицит топлива

News.ru05:23

«Газпром нефть» выразил готовность обсудить поставки в Белоруссию по давальческой схеме

Взгляд.ру09:51

Белоруссия предложила компаниям из России новую схему снабжения АЗС

Аргументы и Факты08:25
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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

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"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
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В апреле у россиян может появиться еще один выходной день

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WhatsApp запускает нововведения: за отправку каких сообщений будут взиматься деньги

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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
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