Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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Белоруссия предложила компаниям из России новую схему снабжения АЗС

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Поставки топлива на российские АЗС в Белоруссии ограничены

OilCapital.ru09:06

Хотите бензин —дайте нефть. Белнефтехим предложил РФ новую схему поставок

Красная весна07:27

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На АЗС российских компаний в Белоруссии образовался дефицит топлива

News.ru05:23

Минск предложил компаниям РФ снабжать их АЗС в Белоруссии по новой схеме

Известия06:04

В «Белнефтехиме» заявили, что не ограничивали поставки нефтепродуктов сетям российских АЗС

ТАСС04:55
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
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