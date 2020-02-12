Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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