Энергетика
ИзвестияВ «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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Экономика
Индексы Dow Jones и S&P 500 поставили новые рекорды
Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrials достигли рекордных максимумов через несколько минут после открытия торгов.
Футбол
Защитник «Крузейро» Кака дал согласие на трансфер в ЦСКА
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Фигурное катание
Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок
Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как семья встречает его с работы
Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram шутливое видео, на котором Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза поприветствовали его дома после съемок.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил нарушить договоренности с Путиным по Идлибу
Президент Турции пригрозил Сирии нарушением договоренностей с Россией, передает издание Daily Sabah.
Происшествия
Полиция задержала подравшихся с охраной ТРЦ «Галерея» молодых людей
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Здоровье
50 минут бега в неделю продлевают жизнь на 27%
Примечательно, что бег больше 50 минут в неделю не принесет большего эффекта.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Футбол
Умер ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Кино
Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO
Козловский попросил зрителей не торопиться с выводами о его фильме, так как он совершенно не является русским ответом на сериал «Чернобыль» от HBO.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Ветлицкая появилась на Big Love Show в платье за 339 тысяч
Big Love Show стал одним из первых крупных концертов, в которых Ветлицкая приняла участие после длительного перерыва.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Политика
Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 февраля проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию.
Футбол
«Аякс» обыграл «Витесс» и пробился в полуфинал Кубка Голландии
В матче 1/4 финала Кубка Голландии «Аякс» в гостях выиграл у «Витесса» (3:0). В составе победителей отличились Райан Бабел, Райан Гравенберх и Душан Тадич (с пенальти).
Политика
Мишустин своим постановлением отменил более 3,6 тысячи актов СССР
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании утратившим силу или недействующим на территории России 3621 правовой акт СССР.
Шоу-бизнес
Корейская актриса Го Су Юнг умерла в 24 года
Корейская актриса Го Су Юнг умерла в возрасте 24 года, сообщает в Instagram пиар-компания Story J Company.