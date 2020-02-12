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Происшествия В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

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Космос В NASA объявили набор астронавтов для полетов на Луну и Марс Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки объявило об отборе нового поколения астронавтов, которые отправятся в космическое путешествие на Луну и Марс.

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