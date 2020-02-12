Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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«Газпром нефть» готова обсуждать с Минском схемы поставок нефти

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Белоруссия предложила компаниям из России новую схему снабжения АЗС

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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
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Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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В Кремле опровергли сообщения о предложении объединиться с Белоруссией

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин якобы пытался убедить Лукашенко создать «сверхдержаву».
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Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
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Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса

Ученые опубликовали карту, которая демонстрирует динамику распространения коронавируса по планете.
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Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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РИА Новости 07:05
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Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

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Происшествия

В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон

Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
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Турция перебрасывает в Идлиб ракетные комплексы

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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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Больной раком экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде

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Минюст РФ внес «Радио Свобода» в список СМИ-иноагентов

Минюст РФ признал «Радио Свобода» иностранным агентом и внес СМИ в соответствующий список.
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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

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Технические характеристики машины Ferrari SF1000

По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
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На Украине прокомментировали возможность встречи Зеленского с Путиным

Назначенный новым главой офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным перед запланированным на апрель саммитом лидеров «нормандской четверки», если такая необходимость возникнет.
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Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
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