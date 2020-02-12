Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Минск предложил компаниям РФ снабжать их АЗС в Белоруссии по новой схеме

Известия06:04

Поставки топлива на российские АЗС в Белоруссии ограничены

OilCapital.ru09:06

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС

РБК07:38

На АЗС российских компаний в Белоруссии образовался дефицит топлива

News.ru05:23

Белоруссия предложила компаниям из России новую схему снабжения АЗС

Аргументы и Факты08:25

В «Белнефтехиме» заявили, что не ограничивали поставки нефтепродуктов сетям российских АЗС

ТАСС04:55

«Белнефтехим» ограничил поставки топлива на АЗС российских компаний — СМИ

REGNUM03:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Pravda.Ru 02:13
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Транспорт

Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай

По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Московский Комсомолец 16:36
Политика

Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым

Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 14:10
Гаджеты

Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

OAnews вчера в 23:42
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек и достигло 1016 человек, говорится в сообщении Государственного комитета КНР по здравоохранению.
Rambler News Service вчера в 01:36
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК 13:13
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК 09:54
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 13:29
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 17:10
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Дочь Любовь Успенской могла попасть в секту

Gazeta.SPb 17:04
Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Lenta.ru 17:11
Автоспорт

Гран-при «Формулы-1» в Китае официально перенесли из-за коронавируса

Говорит Москва 07:55
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM вчера в 21:52
Кино

Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте

Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Газета.Ru 12:36
Общество

Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Lenta.ru 02:13
Происшествия

Пропавший при пожаре на шахте под Мурманском горняк найден живым

REGNUM 13:36
Авто

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

Что происходит вчера в 12:06
Космос

Орбиты помогли разграничить коричневые карлики и теплые юпитеры

Астрономы выяснили, что коричневые карлики и теплые юпитеры — принципиально разные классы объектов, даже несмотря на близкие массы.
N+1 02:26
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 05:02
Гаджеты

Apple выпустит новые наушники AirPods Pro

В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
ToDay News Ufa 03:12
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Здоровье

Власти Камчатки отчитались о тратах на здравоохранение

Глава минздрава Камчатки Елена Сорокина публично отчиталась о тратах бюджета на здравоохранение в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.
REGNUM вчера в 22:18
Политика

Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Газета.Ru 14:59
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс 18:16
Экономика

Переводы россиян на банковские карты начнет контролировать налоговая

В России банки тестируют новое программное обеспечение, которое станет отслеживать переводы на банковские карты.
Амур.инфо вчера в 22:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное