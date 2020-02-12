Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
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OilCapital.ru10 февраля в 03:59

Минск предложил компаниям из России ввозить нефть для своих АЗС в стране

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Минск предложил компаниям РФ снабжать их АЗС в Белоруссии по новой схеме

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News.ru05:23

Хотите бензин, дайте нефть — Белнефтехим предложил РФ новую схему поставок

Красная весна07:27

«Белнефтехим» ограничил поставки топлива на АЗС российских компаний — СМИ

REGNUM03:01
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Газета.Ru вчера в 05:15
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Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
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В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

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Приговор фигурантам дела о террористическом сообществе «Сеть» (запрещено на территории РФ) невозможно комментировать, потому что это решение суда, заявил в среду, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Газета.Ru вчера в 02:15
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Сообщается о нанесении удара ВВС США по сирийской армии

Из Сирии приходят сообщения о том, что к нанесению ударов по сирийской правительственной армии подключились и Соединённые Штаты Америки.
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Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов

Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
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Ида Галич о родах: «Не все прошло, как мы предполагали»

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
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Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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