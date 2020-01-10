Политика
ТАССВ Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
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Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Кино
«Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA
Происшествия
В Бурятии не стали брать под стражу сбившего девушку бизнесмена
В Улан-Удэ суд не стал брать под стражу местного предпринимателя, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Политика
Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку
Члены парламента Абхазии на фоне массовых протестных акций одобрили проект постановления с обращением к президенту страны Раулю Хаджимбе досрочно уйти в отставку.
Общество
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Здоровье
Назвали причину вспышки пневмонии в Китае
Как сообщает ToDay News Ufa, после лабораторных исследований выяснилось, что причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань (Китай) стал новый вид короновируса.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Украинский боксер Ломаченко опубликовал видео с российским спецназом
Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал неоднозначное видео на религиозную тематику, на кадрах которого присутствовали солдаты, а заканчивался ролик надписью: "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Политика
Исследование: в России сформировался антивластный консенсус
Участники сложившегося в России антивластного консенсуса недовольны властью, не видят в России социального государства и резко отрицательно относятся к пенсионной реформе, главную ответственность за нее возлагая на власть в целом и лично на президента РФ.
Армия и оружие
Очередная контратака боевиков в Идлибе потерпела крах
Боевики 8 января 2020 года предприняли контратаку на оборону Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб и попытались вернуть под свой контроль территории, которые потеряли в декабре 2019 года.
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Туниса может перейти в «Крылья Советов»
Мбенза в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчаз чемпионата Туниса.
Политика
Зеленский пообещал помочь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Спорт
WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ещё не отправляло в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Экономика
Арбитражный суд Якутии признал страховую компанию «Стерх» банкротом
Арбитраж признал якутскую страховую компанию «Стерх» банкротом и постановил открыть конкурсное производство на один год, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Об этом агентству сообщили в пресс-службе суда в четверг, 9 января.
Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом
Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
«Нафтогаз» назвал контракт с «Газпромом» самым выгодным за всю историю
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко оценил условия контракта с "Газпромом".
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть мир «Аватара 2»
Первый фильм, «Аватар 2», выйдет в прокат ещё не скоро – 17 декабря 2021 года.
Культура
Сергей Шнуров подшутил над фильмами «Вторжение» и «Союз спасения»
Фантастическая драма «Вторжение» стартовала в прокате 1 января этого года.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Единоборства
Зулузиньо: «Согласился бы на реванш с Федором Емельяненко»
Бывший боец PRIDE Вагнер «Зулузиньо» Мартинс хотел бы провести реванш с Федором Емельяненко.
Технологии
Зарядка в общественных местах гаджетов может быть небезопасной
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, злоумышленники через USB-входы гаджета могут получить доступ к хранящимся в телефоне данным, а также загрузить во время зарядки вредоносную программу.