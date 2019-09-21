Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.

с чего всё началось

Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.

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