Политика
Московский КомсомолецВ Белом доме назвали Украину оккупантом части российских территорий
Высокопоставленный представитель администрации США, комментируя журналистам предстоящую встречу президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским и вопросы, которые будут подниматься на этих переговорах, заявил, что главы обсудят возможного того, чтобы все стороны, "включая тех, кто оккупирует российские территории", придерживались минских договоренностей.
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с чего всё началось
Представитель администрации США оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупирует часть российской территории.РИА Новостивчера в 15:01
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Представитель Белого Дома оговорился и сказал, что Украина оккупирует часть России
Комсомольская правдавчера в 15:41
Представитель администрации США рассказал об «оккупированной территории РФ»
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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