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Российская газета
Российская газета

В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Выплаты американцам в связи с коронавирусом сочли чрезмерными

Lenta.ru19:16
Комсомольская правда

Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими

Комсомольская правда18:35
Газета.Ru

В США посчитали стимулирующие выплаты населению слишком большими

Газета.Ru17:34
Взгляд.ру

Власти США пожалели о выплаченных гражданам из-за коронавируса деньгах

Взгляд.ру18:31
REGNUM

Белый дом счел выплаты для жителей США из-за COVID-19 слишком большими

REGNUM17:50
Московский Комсомолец

Белый дом назвал выплаты гражданам США из-за пандеми чрезмерными

Московский Комсомолец18:33
ТАСС

В администрации США назвали чрезмерными выплаты гражданам из-за пандемии

ТАСС17:21

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Самый титулованный клуб своей страны обеспечил себе итоговое первое место за два тура до финиша турнира после домашней победы над «Сампдорией» — 2:0. Это уже девятое подряд скудетто «Ювентуса», а в общей сложности он выиграл чемпионат Италии в 36-й раз.
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ18:23

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

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РИА Новости00:05
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

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Известиявчера в 16:27
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Коммерсантъ25 июля в 00:55
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Телеканал RTVIвчера в 05:11
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В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19

Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новостивчера в 01:33
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