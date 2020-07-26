В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
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Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.В источнике
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Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими
Комсомольская правда18:35