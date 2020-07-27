Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
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Выплаты американцам в связи с коронавирусом сочли чрезмерными

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Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

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