Коронавирус
Российская газетаВ Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
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Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими
Комсомольская правда18:35
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В Сети появились изображения купеобразной версии Volkswagen Tiguan X
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Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
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Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
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RT на русском 09:58
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Дегтярев анонсировал приезд Шнурова в Хабаровск
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал приезд музыканта Сергея Шнурова в Хабаровск.
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В Сети опубликованы запрещенные снимки летчиков нацистской Германии
На просторах Сети оказались размещены запрещенные снимки летчиков времен нацистской Германии.
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Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова
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Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян
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