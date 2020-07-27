Коронавирус
Российская газетаВ Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
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Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими
Комсомольская правдавчера в 18:35
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Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Общество
В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны
В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
Политика
Зеленского предложили заменить голограммой из-за несчастных случаев
Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.
Lenta.ru 01:42
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
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Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество
Бывшие сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект
Бывшие сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске нового проекта.
BFM.ru 03:24
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:13
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Известия 25 июля в 14:44
Авто
Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России
Четыре из пяти моделей Skoda, предлагаемые на российском рынке, пережили обновление, в ходе которого было пересмотрено их оснащение.
Новые автомобили 01:13
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть
Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru вчера в 16:06
Общество
В России выделят 5 млрд рублей на жилье для молодых семей
АБН вчера в 09:49
Общество
Число больных коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч
На 27 июля общее количество инфицированных COVID-19 в Саратовской области возросло до 9 015 человек.
Kursk.com 02:06
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru 25 июля в 11:11
Армия и оружие
Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Газета.Ru вчера в 12:44
Спорт
Загитова провела тренировку по гольфу вместе с тренером сборной РФ
АиФ Удмуртия вчера в 23:17
Шоу-бизнес
«Чудесная модель»: муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще
Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал снимки тещи.
Вечерняя Москва 01:29
Футбол
Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей
Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Происшествия
Собчак попросила Бастрыкина проверить монастырь на Урале
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием Романовым.
Газета.Ru 24 июля в 08:21
Политика
Пушков назвал поведение Зеленского «детскими играми»
В МИД РФ подчеркнули, что готовы прийти на помощь Зеленскому и расшифровать ему, что же написано в Минских соглашениях, которые его страна не выполняет уже почти шесть лет.
REGNUM 02:29
Здоровье
Главный инфекционист США оценил роль защитной маски при пандемии
Как сообщает ToDay News Ufa, главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний дал высокую оценку такому средству защиты от коронавируса как медицинские маски и респираторы.
ToDay News Ufa вчера в 15:32
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Общество
В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5635, до 818 120, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14