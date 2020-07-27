Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
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Власти США пожалели о выплаченных гражданам из-за коронавируса деньгах

Взгляд.рувчера в 18:31

Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими

Комсомольская правдавчера в 18:35

Белый дом назвал выплаты гражданам США из-за пандеми чрезмерными

Московский Комсомолецвчера в 18:33

Выплаты американцам в связи с коронавирусом сочли чрезмерными

Lenta.ruвчера в 19:16

Белый дом счел выплаты для жителей США из-за COVID-19 слишком большими

REGNUMвчера в 17:50

В США посчитали стимулирующие выплаты населению слишком большими

Газета.Ruвчера в 17:34

В администрации США назвали чрезмерными выплаты гражданам из-за пандемии

ТАССвчера в 17:21
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
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Политика

Зеленского предложили заменить голограммой из-за несчастных случаев

Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.
Lenta.ru 01:42
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
10K
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Общество

Бывшие сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект

Бывшие сотрудники «Ведомостей» объявили о запуске нового проекта.
BFM.ru 03:24
Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,5K
Общество

Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии

Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:13
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Известия 25 июля в 14:44
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Авто

Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России

Четыре из пяти моделей Skoda, предлагаемые на российском рынке, пережили обновление, в ходе которого было пересмотрено их оснащение.
Новые автомобили 01:13
47
Космос

Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота

Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости вчера в 20:21
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Политика

США пригрозили Хафтару санкциями из-за отказа экспортировать нефть

Власти США пригрозили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару санкциями, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны.
Lenta.ru вчера в 16:06
59
Общество

В России выделят 5 млрд рублей на жилье для молодых семей

АБН вчера в 09:49
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Общество

Число больных коронавирусом в Саратовской области превысило 9 тысяч

На 27 июля общее количество инфицированных COVID-19 в Саратовской области возросло до 9 015 человек.
Kursk.com 02:06
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Хоккей

Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru 25 июля в 11:11
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Армия и оружие

Путин заявил о планах оснастить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Газета.Ru вчера в 12:44
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Спорт

Загитова провела тренировку по гольфу вместе с тренером сборной РФ

АиФ Удмуртия вчера в 23:17
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Шоу-бизнес

«Чудесная модель»: муж Полины Гагариной устроил фотосессию своей теще

Супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал снимки тещи.
Вечерняя Москва 01:29
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Футбол

Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей

Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Общество

Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года

Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
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Происшествия

Собчак попросила Бастрыкина проверить монастырь на Урале

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с просьбой проверить Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием Романовым.
Газета.Ru 24 июля в 08:21
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Политика

Пушков назвал поведение Зеленского «детскими играми»

В МИД РФ подчеркнули, что готовы прийти на помощь Зеленскому и расшифровать ему, что же написано в Минских соглашениях, которые его страна не выполняет уже почти шесть лет.
REGNUM 02:29
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Здоровье

Главный инфекционист США оценил роль защитной маски при пандемии

Как сообщает ToDay News Ufa, главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний дал высокую оценку такому средству защиты от коронавируса как медицинские маски и респираторы.
ToDay News Ufa вчера в 15:32
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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
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Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
1K
Общество

В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5635, до 818 120, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Футбол

«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
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