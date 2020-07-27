Коронавирус
Российская газетаВ Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими
Комсомольская правда18:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Происшествия
На основателя «Тараса Бульбы» завели новое дело
Новое уголовное дело возбуждено против основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.
Газета.Ru 22:28
Армия и оружие
В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
Вести.Севастополь 03:10
Футбол
Хохлов объяснил, почему потерпел неудачу в «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о причинах неудач команды под его руководством в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:54
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11
Армия и оружие
Российские Су-35 в Ливии уничтожили позиции боевиков
Российские истребители Су-35 в Ливии нанесли удары по боевикам и силам Правительства национально согласия, разгромив их позиции.
Вечерний курьер 08:42
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
Общество
В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений
В 2019 году Москва и Московская область стали лидерами среди регионов России по числу правонарушений в налоговой сфере.
Российская газета 22:35
Футбол
Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.
Матч ТВ вчера в 21:52
Авто
Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Дебютировал новый премиальный внедорожник Wey Tank 300 от компании Great Wall.
Новые автомобили 00:37
Культура
40 лет назад умер Владимир Высоцкий
Высоцкий ушел из жизни ровно 40 лет назад – 25 июля 1980 года.
Газета.Ru вчера в 07:25
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Здоровье
В Иркутской области коронавирусом заразились еще 165 человек
По данным оперативного штаба, 26 июля подтверждено 165 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 12 812.
SIA.ru 02:09
Единоборства
Ян прокомментировал победу Исмаилова над Емельяненко
Нева Спорт вчера в 01:34
Политика
В МИД РФ предложили Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Профиль 23 июля в 18:38
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Наука
Алтайская гречка способна продлевать жизнь
Ну а последние исследования учёных наглядно показали, что гречка способна ещё и продлевать жизнь.
Вести Алтай 22:45
Армия и оружие
В EurAsian Times американские F-35 назвали первой жертвой российских C-400
Из-за закупки Анкарой у России "Триумфов" и отказа США сотрудничать с Турцией в плане F-35 процесс реализации программы по созданию и введению истребителей в эксплуатацию замедлился.
Актуальные Новости 01:51
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
Общество
В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений
Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Московский Комсомолец 22:01
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк впервые показала голую спину в Instagram
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась со своими поклонниками в Instagram новой фотографией, на которой девушка изображена в красивом стильном платье с открытой спиной.
ФАН 21:14
Общество
Некоторые семьи в августе получат сразу три пособия на детей
В августе этого года некоторые семьи получат сразу три пособия на несовершеннолетних детей.
Камская новь (Кама ягы) 08:49
Общество
Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора
Жители Хабаровска, которым удалось пообщаться с врио главы региона Михаилом Дегтяревым возле здания краевого правительства, защитили его от пытавшегося прорваться провокатора.
Взгляд.ру 11:58
Происшествия
В селе под Тюменью двое мужчин провалились в яму. Один из них погиб
В селе Перевалово под Тюменью сегодня, 26 июля, произошла трагедия - двое мужчин провалились в яму под септик.
ТюменьPRO 11:59
Футбол
Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов в истории АПЛ
Евро-футбол.ру 03:49
Происшествия
Родителям вернули ребенка, похищенного из роддома в Ростовской области
Родителям вернули новорожденного, похищенного ночью в субботу из родильного дома в Ростовской области, передает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 14:04