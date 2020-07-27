Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

Американцы получили единовременную выплату в размере 1,2 тысячи долларов. Кроме того, во многих штатах людям полагались еженедельные пособия в размере 600 долларов. В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
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Выплаты американцам в связи с коронавирусом сочли чрезмерными

Lenta.ru19:16

В администрации США назвали чрезмерными выплаты гражданам из-за пандемии

ТАСС17:21

Белый дом назвал выплаты гражданам США из-за пандеми чрезмерными

Московский Комсомолец18:33

Власти США пожалели о выплаченных гражданам из-за коронавируса деньгах

Взгляд.ру18:31

Белый дом счел выплаты для жителей США из-за COVID-19 слишком большими

REGNUM17:50

В США посчитали стимулирующие выплаты населению слишком большими

Газета.Ru17:34

Власти США решили, что выплаты гражданам из-за коронавируса были слишком большими

Комсомольская правда18:35
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии

Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
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На основателя «Тараса Бульбы» завели новое дело

Новое уголовное дело возбуждено против основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана.
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Хохлов объяснил, почему потерпел неудачу в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о причинах неудач команды под его руководством в сезоне-2019/20.
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Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11
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Армия и оружие

Российские Су-35 в Ливии уничтожили позиции боевиков

Российские истребители Су-35 в Ливии нанесли удары по боевикам и силам Правительства национально согласия, разгромив их позиции.
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Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
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В СК назвали регионы с наибольшим количеством налоговых преступлений

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Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.
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Авто

Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

Дебютировал новый премиальный внедорожник Wey Tank 300 от компании Great Wall.
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40 лет назад умер Владимир Высоцкий

Высоцкий ушел из жизни ровно 40 лет назад – 25 июля 1980 года.
Газета.Ru вчера в 07:25
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
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Здоровье

В Иркутской области коронавирусом заразились еще 165 человек

По данным оперативного штаба, 26 июля подтверждено 165 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 12 812.
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Ян прокомментировал победу Исмаилова над Емельяненко

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В МИД РФ предложили Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Профиль 23 июля в 18:38
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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
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Ну а последние исследования учёных наглядно показали, что гречка способна ещё и продлевать жизнь.
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Более 60 человек погибли при нападении в Судане

REGNUM 21:29
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Армия и оружие

В EurAsian Times американские F-35 назвали первой жертвой российских C-400

Из-за закупки Анкарой у России "Триумфов" и отказа США сотрудничать с Турцией в плане F-35 процесс реализации программы по созданию и введению истребителей в эксплуатацию замедлился.
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Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
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Общество

В СК назвали самую распространённую схему налоговых преступлений

Самым популярным способом ухода от уплаты налогов является схема искусственного документооборота, заявила заместитель главы Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
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Общество

В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
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Дочь Заворотнюк впервые показала голую спину в Instagram

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась со своими поклонниками в Instagram новой фотографией, на которой девушка изображена в красивом стильном платье с открытой спиной.
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Общество

Некоторые семьи в августе получат сразу три пособия на детей

В августе этого года некоторые семьи получат сразу три пособия на несовершеннолетних детей.
Камская новь (Кама ягы) 08:49
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Участники акций в Хабаровске защитили Дегтярева от провокатора

Жители Хабаровска, которым удалось пообщаться с врио главы региона Михаилом Дегтяревым возле здания краевого правительства, защитили его от пытавшегося прорваться провокатора.
Взгляд.ру 11:58
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В селе под Тюменью двое мужчин провалились в яму. Один из них погиб

В селе Перевалово под Тюменью сегодня, 26 июля, произошла трагедия - двое мужчин провалились в яму под септик.
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Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов в истории АПЛ

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Происшествия

Родителям вернули ребенка, похищенного из роддома в Ростовской области

Родителям вернули новорожденного, похищенного ночью в субботу из родильного дома в Ростовской области, передает ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 14:04
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