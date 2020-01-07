Политика
Газета.RuВ Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Лидера спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ликвидировали из-за готовящегося им покушения на американских военных и дипломатов. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.
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"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", — сказал он в эфире Fox News.РИА Новости11:45
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