с чего всё началось

Лидера спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ликвидировали из-за готовящегося им покушения на американских военных и дипломатов. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

Политика Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.

Религия Патриарх Кирилл назвал заимствованием законопроект о домашнем насилии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закон о домашнем насилии был навеян российским политикам извне, а частности, от иностранцев.

Политика Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Происшествия Свердловского постпреда подозревают в браконьерстве в Подмосковье На территории охотничьего хозяйства Раменского района в Подмосковье задержали двух мужчин по подозрению в браконьерстве.

Происшествия На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.