Политика

Газета.RuГазета.RuВ Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Лидера спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ликвидировали из-за готовящегося им покушения на американских военных и дипломатов. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.
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"Информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни", — сказал он в эфире Fox News
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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