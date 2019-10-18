Политика
Газета.RuВ Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине
США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
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с чего всё началось
«Позвольте мне прояснить: не было абсолютно никакой услуги за услугу в отношении украинской военной помощи и любого расследования в отношении выборов 2016 года», — приводит слова Малвейни пресс-служба Белого дома.Евразия Daily02:42
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Газета.Ru вчера в 03:08
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 13:30
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс вчера в 03:47
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Astera вчера в 13:32
Политика
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
РИА Новости 06:25
Армия и оружие
Турецкие войска приостановят военную операцию в Сирии на 120 часов
Snob.ru вчера в 14:52
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю
Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.
Известия 08:44
Единоборства
Нурмагомедов обратился к болельщикам в шапке-ушанке
Sportbox.RU 07:47
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Авто
Где в России самый низкий транспортный налог
Самые счастливые владельцы автомобилей с моторами мощностью от 100 до 150 лошадиных сил живут в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе.
Журнал Авто.ру 05:52
Гаджеты
Xiaomi выпустит для смартфонов обновление до MIUI 11
Первые модели смартфонов китайской компании Xiaomi получили доступ к новому обновлению оболочки MIUI 11.
Уфимские Заметки 07:10
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 07:06
Политика
На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.
ТАСС 07:42
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Культура
Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.
Газета.Ru 07:37
Экономика
Минэкономразвития предстоит в течение 2-х месяцев уточнить госдолю в «Ростелекоме» после покупки Tele2
Соглашение должно быть подписано в течение 4-х месяцев с момента выхода указа президента, следует из распоряжения правительства.
Финмаркет 08:57
Космос
Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос
В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Москва 24 08:07
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Военное обозрение вчера в 10:33
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»
Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.
Киноафиша России 07:58