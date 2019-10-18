с чего всё началось

США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Фигурное катание Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при» Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Технологии «ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".

Общество ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Общество Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю Группа «ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю по причине выполнения госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Авто Где в России самый низкий транспортный налог Самые счастливые владельцы автомобилей с моторами мощностью от 100 до 150 лошадиных сил живут в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе.

Гаджеты Xiaomi выпустит для смартфонов обновление до MIUI 11 Первые модели смартфонов китайской компании Xiaomi получили доступ к новому обновлению оболочки MIUI 11.

Политика Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.

Политика На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям.

Происшествия В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.

Культура Пригожин ответил Кормухиной на претензии к Гагариной Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал "несусветной глупостью" иск рок-певицы Ольги Кормухиной в адрес исполнительницы Полины Гагариной и композитора Константина Меладзе.

Космос Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.